Ông Tập Cận Bình hồi đáp thư mừng năm mới của những người bạn Mỹ, nhấn mạnh giao lưu nhân dân 18/02/2026 14:46

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư hồi đáp lời chúc mừng năm mới từ những người bạn của ông tại bang Iowa (Mỹ), bày tỏ mong muốn rằng giao lưu và hợp tác giữa nhân dân TQ và Mỹ sẽ không thay đổi.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã hôm 18-2 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình đã gửi thư hồi đáp lời chúc mừng năm mới từ người bạn lâu năm Luca Berrone – đại diện cho những người bạn của ông Tập tại bang Iowa (Mỹ).

Ông Tập cũng gửi thiệp chúc mừng năm mới đến những người này, khẳng định rằng bất kể tình hình diễn biến thế nào, ông mong muốn giao lưu và hợp tác giữa nhân dân TQ và Mỹ sẽ không thay đổi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong thư, ông Tập nhắc lại chuyến thăm bang Iowa cách đây 41 năm. Ông cho biết trong chuyến thăm, ông đã được đón tiếp nồng nhiệt và những kỷ niệm tuyệt vời đó vẫn còn tươi mới trong tâm trí ông cho đến ngày nay.

Chủ tịch TQ cho rằng hy vọng của mối quan hệ Trung – Mỹ nằm ở người dân hai nước, nền tảng của mối quan hệ này là ở xã hội, tương lai của mối quan hệ này phụ thuộc vào thế hệ trẻ, và sức sống của mối quan hệ đến từ sự giao lưu ở cấp địa phương. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng mối liên kết hiểu biết lẫn nhau và tình cảm gắn bó giữa thanh niên hai nước sẽ không thay đổi.

Ông Tập bày tỏ hy vọng rằng những người bạn tại bang Iowa nói trên sẽ tiếp tục cam kết thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, khuyến khích nhiều thanh niên Mỹ trở thành người kế thừa tình hữu nghị Trung – Mỹ, thúc đẩy hòa bình và hữu nghị, để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Trước đó, ông Luca Berrone đã thay mặt những người bạn tại bang Iowa, gửi lời chúc mừng năm mới tới ông Tập và phu nhân. Trong thư, ông Berrone nói rằng những người bạn tại Iowa trân trọng mối quan hệ và sẽ tiếp tục phát triển tình hữu nghị với người dân TQ.