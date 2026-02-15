Nhật thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc 15/02/2026 05:19

(PLO)- Cơ quan quản lý thủy sản Nhật đã thả tự do thuyền trưởng của tàu cá Trung Quốc sau khi Bắc Kinh “nộp các giấy tờ đảm bảo thanh toán tiền bảo lãnh".

Ngày 14-2, Cơ quan quản lý thủy sản Nhật cho biết đã thả thuyền trưởng của một tàu cá Trung Quốc sau một ngày bắt giữ với cáo buộc không chấp hành lệnh dừng tàu khi đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Tokyo, theo đài NHK.

Cơ quan quản lý thủy sản Nhật cho biết thuyền trưởng đã được thả trước 8 giờ tối ngày 13-2 sau khi Trung Quốc nộp các giấy tờ đảm bảo thanh toán tiền bảo lãnh.

Nhật thả thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc sau một ngày bắt giữ. Ảnh: HANDOUT

Theo cơ quan này, tàu Qiong Dong Yu của Trung Quốc đã bị bắt giữ trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ngoài khơi tỉnh Nagasaki phía tây nam vào ngày 12-2. Tàu được lệnh dừng lại để kiểm tra “nhưng đã không tuân thủ và bỏ chạy”. Thuyền trưởng Zheng Nianli, 47 tuổi, đã bị bắt giữ cùng ngày.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022 Cơ quan quản lý thủy sản Nhật bắt giữ một tàu cá Trung Quốc. Con tàu cũng là tàu cá nước ngoài đầu tiên bị cơ quan này bắt giữ trong năm nay.

Đáp lại, Bắc Kinh kêu gọi Tokyo bảo vệ quyền lợi của các thành viên thủy thủ đoàn.

“Chúng tôi hy vọng phía Nhật sẽ tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận thủy sản Trung -Nhật, thực thi pháp luật một cách công bằng và đảm bảo an toàn cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên thủy thủ đoàn người Trung Quốc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói hôm 13-2.

Ông Lâm nói thêm rằng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka đang hỗ trợ các thành viên thủy thủ đoàn người Trung Quốc hồi hương.