Nga minh định lập trường về quần đảo tranh chấp lâu năm với Nhật 12/02/2026 17:38

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng về lập trường của Moscow đối với quần đảo tranh chấp lâu năm với Nhật.

Ngày 12-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã nhấn mạnh với Tokyo rằng chủ quyền của Nga đối với quần đảo Kuril là không thể thương lượng, theo hãng thông tấn TASS.

"Ngày 7-2, các cuộc biểu tình đã được tổ chức tại Tokyo và một số thành phố khác của Nhật để kỷ niệm cái gọi là Ngày Lãnh thổ phương Bắc. Chúng tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng chủ quyền hợp pháp của Nga đối với quần đảo Kuril được xác định bởi kết quả của Chiến tranh Thế giới thứ hai, được ghi trong hiến pháp Nga và không thể bị sửa đổi” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng các sự kiện này rõ ràng mang tính chất chống Nga và có "những liên hệ không phù hợp với Ukraine".

“Tôi không hiểu tại sao người ta cứ liên tục đưa ra những so sánh như vậy. Nếu Tokyo muốn bình luận về những gì đang xảy ra ở Ukraine, họ nên sử dụng các bằng chứng về các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng xã hội [của Nga]...” - bà Zakharova nói, đồng thời cho biết Đại sứ quán Nga tại Tokyo sẽ chuyển “tất cả các bằng chứng về tội ác của chế độ Kiev” cho Bộ Ngoại giao Nhật.

Nhật chưa lên tiếng về phát ngôn trên.

Quần đảo Kuril mà cả hai nước đang tranh chấp là do Liên Xô kiểm soát vào giai đoạn cuối của Thế chiến thứ hai, hiện dưới quyền kiểm soát của Nga như là quận Nam Kuril thuộc tỉnh Sakhalin. Tuy nhiên Nhật vẫn tuyên bố chủ quyền, gọi đó là Vùng lãnh thổ phương Bắc thuộc tỉnh Hokkaido.

Vấn đề này vẫn luôn là điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán nhằm cố gắng ký kết một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật. Nga đã chấm dứt mọi cuộc đàm phán về một hiệp ước hòa bình với Nhật vào tháng 3-2022, một tháng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, viện dẫn các biện pháp trừng phạt của Tokyo đối với Moscow.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết chính phủ của bà cam kết ký hiệp ước hòa bình với Nga, bất chấp tình trạng khó khăn trong quan hệ song phương.

Về phía Nga, mặc dù nước này hoan nghênh mong muốn của chính phủ Nhật về việc ký kết hiệp ước hòa bình, cho biết Moscow cũng ủng hộ hòa bình, song từng lưu ý rằng chừng nào Nhật còn duy trì lập trường chống Nga thì các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình giữa hai nước không thể được tổ chức.