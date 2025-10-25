Nhật điều chiến đấu cơ theo dõi máy bay quân sự Nga 25/10/2025 05:58

(PLO)- Hai oanh tạc cơ Tu-95 của Nga được hai tiêm kích Su-35 hộ tống, ban đầu bay về hướng đảo Sado của Nhật trước khi chuyển hướng bay lên phía bắc.

Nhật cho biết đã điều động máy bay chiến đấu vào ngày 24-10 để theo dõi các máy bay quân sự Nga, bao gồm oanh tạc cơ chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân, bay dọc khu vực ven biển, sát rìa không phận Nhật, theo hãng tin Reuters.

Bộ Quốc phòng Nhật công bố bản đồ cho thấy lộ trình bay của các máy bay Nga ngoài khơi bờ biển phía tây Nhật.

Một oanh tạc cơ Tu-95 của Nga. Ảnh: SIMPLE FLYING

“Trong khi tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, Nga vẫn tiến hành các hoạt động quân sự hằng ngày quanh đất nước chúng tôi” - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các oanh tạc cơ Tu-95 của Nga, với sự hộ tống của tiêm kích từ một quốc gia khác, đã “tuần tra định kỳ” trên vùng biển trung lập, theo hãng thông tấn RIA Novosti.

Sự việc diễn ra chỉ vài giờ trước khi tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi có bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội kể từ khi nhậm chức.

Bà Takaichi cam kết sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực quốc phòng, cho rằng các hoạt động quân sự của Nga, cùng với Trung Quốc và Triều Tiên, đang là “mối lo ngại nghiêm trọng”. Nga, Trung Quốc, Triều Tiên chưa bình luận về phát ngôn của bà Takaichi.

Các nước châu Âu trong những tuần gần đây cáo buộc Nga liên tiếp vi phạm không phận bằng máy bay không người lái (UAV) và tiêm kích.

Ngày 23-10, Lithuania nói rằng các máy bay chiến đấu Nga đã bay vào không phận nước này trong thời gian ngắn. Moscow bác cáo buộc, khẳng định các máy bay Nga đang thực hiện diễn tập gần đó không hề bay vào không phận Lithuania.