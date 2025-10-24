Nhà Trắng cập nhật kế hoạch thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin 24/10/2025 06:01

(PLO)- Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nêu lý do Tổng thống Mỹ Donald Trump huỷ thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, song nhấn mạnh cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo không bị loại bỏ hoàn toàn.

Ngày 23-10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì “chưa thấy đủ thiện chí” từ phía Moscow trong việc “tiến tới hòa bình”.

“Ông Trump luôn khẳng định sẽ áp đặt trừng phạt với Nga khi cho rằng điều đó là phù hợp và cần thiết, và hôm [22-10] chính là thời điểm đó" - bà Leavitt chia sẻ với đài CNN.

“Tổng thống cũng từ lâu bày tỏ sự thất vọng với ông Putin, và nói thẳng là với cả hai bên trong cuộc chiến này. Ông Trump luôn nhấn mạnh rằng để đạt được một thỏa thuận hòa bình tốt đẹp, cả hai bên đều phải thật sự mong muốn điều đó" - bà Leavitt nói thêm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: WHITE HOUSE

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng lưu ý rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo không bị loại bỏ hoàn toàn, khi Tổng thống Trump và toàn bộ chính quyền đều hy vọng một ngày nào đó nó sẽ diễn ra.

"Tuy nhiên, chúng tôi muốn bảo đảm rằng cuộc gặp đó phải mang lại kết quả tích cực rõ ràng và xứng đáng với thời gian của Tổng thống” - bà Leavitt nhấn mạnh.

Ngày 22-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn muốn gặp phía Nga dù Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga.

“Chúng tôi vẫn muốn gặp người Nga. Tôi đã có một cuộc điện đàm tốt với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và sẽ tiếp tục trao đổi sau đó. Chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia đối thoại nếu có cơ hội đạt được hòa bình” - ông Rubio nói.

Trước đó cùng ngày 22-10, Tổng thống Trump thông báo áp đặt trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng ông “cảm thấy đã đến lúc” phải hành động và “đã chờ đợi khá lâu” để đưa ra quyết định này.

Ông Trump xác nhận đã huỷ cuộc gặp dự kiến với ông Putin.

Một ngày sau, nhà lãnh đạo Nga cũng xác nhận hội nghị thượng đỉnh đã bị huỷ. Ông Putin thừa nhận sẽ là một sai lầm nếu tiến hành hội nghị mà không có sự chuẩn bị cần thiết, đồng thời gợi ý cuộc gặp vẫn có thể diễn ra vào một thời điểm khác.

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh rằng đối thoại luôn tốt hơn đối đầu và tranh cãi.