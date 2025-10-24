Ông Putin lên tiếng chuyện ông Trump hủy thượng đỉnh và trừng phạt Nga 24/10/2025 05:39

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hungary bị hủy, song khẳng định đối thoại luôn tốt hơn đối đầu và chiến tranh.

Ngày 23-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận việc hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại thủ đô Budapest (Hungary), đài RT đưa tin.

Nhà lãnh đạo Nga thừa nhận sẽ là một sai lầm nếu tiến hành hội nghị mà không có sự chuẩn bị cần thiết, đồng thời gợi ý cuộc gặp vẫn có thể diễn ra vào một thời điểm khác. Ông Putin nhấn mạnh rằng đối thoại luôn tốt hơn đối đầu và tranh cãi.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại thủ đô Hungary đã được cả Điện Kremlin và Nhà Trắng công bố vào tuần trước sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, vào ngày 22-10, ông Trump đã thông báo huỷ cuộc gặp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn của Nga là Rosneft và Lukoil.

Bình luận về các lệnh trừng phạt, ông Putin mô tả đây là một "động thái không thân thiện" và không giúp thúc đẩy quan hệ Nga-Mỹ. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin cũng lưu ý rằng các hạn chế mới sẽ không có tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga.

Ông Putin cho rằng các lệnh trừng phạt này là một nỗ lực khác của Washington nhằm gây áp lực lên Moscow, đồng thời nhấn mạnh rằng "không một quốc gia có lòng tự trọng nào lại hành động dưới áp lực".

Ông Putin cho rằng có một số người trong chính quyền Mỹ đang khuyến khích ông Trump hạn chế xuất khẩu dầu của Nga và đặt câu hỏi rằng những cá nhân này thực sự làm việc cho ai.

Cuối cùng, Tổng thống Putin khẳng định Nga và Mỹ có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác nếu hai bên từ bỏ chiến thuật gây áp lực và hướng tới các cuộc đối thoại nghiêm túc, lâu dài.