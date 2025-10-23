Ông Zelensky lên tiếng chuyên Mỹ và EU trừng phạt Nga 23/10/2025 16:02

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đánh giá các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) lên Nga có ý nghĩa “rất quan trọng”.

Ngày 23-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hoan nghênh các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đối với ngành năng lượng Nga. Tuy nhiên ông Zelensky cho rằng cần phải gia tăng thêm sức ép lên Moscow để đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Mỹ ngày 22-10 đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào 2 công ty dầu mỏ lớn của Nga, cùng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy kế hoạch gặp thượng đỉnh Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nước EU cũng chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

“Đây là một bước đi rất quan trọng” - ông Zelensky nói về các biện pháp trừng phạt mới khi trả lời báo chí tại Brussels, nơi ông dự kiến gặp gỡ các nhà lãnh đạo EU.

Tổng thống Zelensky cho biết ông tin rằng thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine vẫn có thể đạt được, nhưng cần phải gia tăng sức ép với Nga để điều đó thành hiện thực.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẽ không nhượng lại lãnh thổ cho Nga

Cùng ngày, viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, ca ngợi quyết định này là “dứt khoát và đúng trọng tâm” và cho thấy “hành động gây hấn sẽ không thể không bị đáp trả”.

“Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào những tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga là tín hiệu rõ ràng rằng việc kéo dài chiến tranh sẽ phải trả giá. Đây là một bước đi công bằng và hoàn toàn thích đáng” - ông Zelensky viết.

“Chính sức ép lên Nga mới là yếu tố hiệu quả để đạt được hòa bình, và các biện pháp trừng phạt là một trong những thành tố then chốt của điều đó” - tổng thống Ukraine bổ sung.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.