Tổng thư ký NATO sang Nhà Trắng gặp ông Trump bàn về Ukraine 23/10/2025 07:21

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, thảo luận về giải pháp cho xung đột Ukraine và giải thích lý do hủy gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi tiếp Tổng thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) Mark Rutte vào ngày 22-10 tại Nhà Trắng, theo đài Fox News.

Tổng thống Trump và Tổng thư ký NATO Rutte đã có cuộc gặp gỡ báo chí tại phòng Bầu dục. Tại đây ông Trump đã thông báo một tin bất ngờ, là hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nhà Trắng.

"Chúng tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin vì tôi cảm thấy không ổn. Tôi không nghĩ rằng cuộc gặp sẽ đạt được tiến triển cần thiết, vì vậy tôi đã hủy. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sắp xếp lại vào một thời điểm khác trong tương lai" - ông Trump nói khi ngồi cạnh ông Rutte tại phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Mark Rutte (trái) tại Nhà Trắng ngày 22-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Trump lần nữa nhắc lại quan điểm không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, dù trước đó từng gợi ý có thể làm vậy vào đầu tháng 10, theo đài Fox News.

“Tomahawk là loại vũ khí rất mạnh và cực kỳ chính xác, nhưng cũng rất phức tạp. Để sử dụng được nó cần ít nhất một năm huấn luyện chuyên sâu... và chúng tôi sẽ không dạy cho nước khác cách dùng Tomahawk” - ông Trump giải thích lý do.

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Rutte cho biết ông đến Nhà Trắng để thảo luận các cách chấm dứt chiến sự.

“Đó là lý do tôi có mặt ở đây để trao đổi với tổng thống về cách NATO và các đồng minh có thể hỗ trợ tốt nhất nhằm đạt được mục tiêu đó” - ông Rutte nói.

Ông Rutte bày tỏ "hoàn toàn tin tưởng vào Tổng thống Trump, ông ấy là người duy nhất có thể hoàn thành việc này".

Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng.

Sau cuộc điện đàm ngày 16-10 giữa ông Trump và ông Putin dẫn tới việc hai nhà lãnh đạo quyết định lên kế hoạch gặp nhau tại Hungary, ông Zelensky đã bận rộn tham vấn và nhờ hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo châu Âu.

Có thông tin châu Âu đã soạn thảo đề xuất hòa bình 12 điểm cho Ukraine cũng như thành lập một "hội đồng hòa bình" và sẽ tham vấn với Mỹ về những ý tưởng này, song theo Tổng thư ký NATO Rutte nói trong cuộc gặp với Tổng thống Trump thì "chưa có kế hoạch hòa bình nào được đưa ra”.