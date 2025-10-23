Cựu tổng thống Pháp bị đe dọa giết trong ngày đầu thụ án tù 23/10/2025 06:26

(PLO)- Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị một số tù nhân quay video đe dọa giết khi ông bắt đầu thụ án tù 5 năm tại nhà tù La Sante ở Paris.

Văn phòng công tố Paris ngày 22-10 cho biết đã mở một cuộc điều tra sau khi cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị một tù nhân tại nhà tù La Sante ở Paris đe dọa giết trong ngày đầu tiên ông thụ án tù 5 năm tại đây, theo hãng tin Reuters.

“Vào ngày 22-10-2025, Văn phòng công tố Paris đã được giám đốc nhà tù La Sante thông báo về một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, rõ ràng do một tù nhân quay, trong đó anh ta đã đưa ra những lời đe dọa khi ông Nicolas Sarkozy đến cơ sở này" - theo thông cáo của Văn phòng công tố Paris.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: Lafargue Raphael/ABACA/REX/ Shutterstock

Ba tù nhân đã bị thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra và hai điện thoại di động đã bị thu giữ trong quá trình khám xét nhà tù, Văn phòng công tố Paris cho biết thêm.

Trước đó, mạng xã hội hôm 21-10 lan truyền một đoạn video quay bằng điện thoại di động từ nhà tù La Sante ở Paris dường như cho thấy các tù nhân tại nhà tù này đã đe dọa cựu Tổng thống Sarkozy, nói rằng họ sẽ trả thù cho cái chết của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đài RT đưa tin.

"Chúng tôi sẽ trả thù cho Gaddafi! Chúng tôi biết tất cả, Sarko! Trả lại hàng tỉ USD! Ông ta đang ở một mình trong phòng giam. Ông ta vừa mới đến... ông ta sẽ phải chịu đựng một khoảng thời gian tồi tệ" - một người đàn ông hét lên trong video.

Video một người đàn ông la hét đe dọa cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại nhà tù La Sante ở Paris. Nguồn: comra/X

Ông Sarkozy, người lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007 đến năm 2012, đã bắt đầu thụ án 5 năm tù vào ngày 21-10 sau khi bị kết tội âm mưu huy động trái phép quỹ tranh cử từ chính quyền cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Cựu Tổng thống Sarkozy được giam riêng, hưởng điều kiện đặc biệt và có hai cảnh sát vũ trang bảo vệ trong thời gian thụ án tù.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nhấn mạnh rằng do nguy hiểm, hai cảnh sát thuộc đội an ninh được phân công bảo vệ các cựu tổng thống sẽ được bố trí thường trực tại các phòng giam liền kề với phòng giam của ông Sarkozy.

"Cựu tổng thống nước cộng hòa này có quyền được bảo vệ vì địa vị của ông ấy. Rõ ràng là có mối đe dọa đối với ông ấy và sự bảo vệ này đang được duy trì trong thời gian ông ấy bị giam" - Bộ trưởng Nunez nói với đài phát thanh Europe 1 hôm 22-10.