Diễn biến quan trọng từ chính trường Pháp 16/10/2025 18:17

(PLO)- Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, giữ cho chính phủ non trẻ của ông không bị sụp đổ.

Ngày 16-10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, nhờ sự ủng hộ quan trọng từ đảng Xã hội sau khi ông này cam kết tạm ngừng kế hoạch cải cách hưu trí của Tổng thống Emmanuel Macron, hãng Reuters đưa tin.

Hai kiến nghị bất tín nhiệm do phe cực tả Nước Pháp Bất khuất và phe cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) đệ trình lần lượt chỉ nhận được 271 và 144 phiếu thuận, thấp hơn nhiều so với 289 phiếu cần thiết để lật đổ chính phủ non trẻ của ông Lecornu.

Đề xuất “đóng băng” cải cách hưu trí cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Pháp tiếp theo đã giúp ông Lecornu thuyết phục được đảng Xã hội, mang lại cho chính phủ một “phao cứu sinh” trong bối cảnh Hạ viện Pháp bị chia rẽ sâu sắc.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tranh luận tại Quốc hội Pháp ngày 16-10. Ảnh chụp màn hình: THE GUARDIAN

Thị trường trái phiếu Pháp vẫn ổn định sau hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nói trên, khi giới đầu tư từ trước đã dự đoán chính phủ sẽ giành chiến thắng.

Trước đó, ngày 14-10, ông Lecornu cam kết sẽ hoãn cuộc cải cách hưu trí năm 2023 (vốn tăng dần tuổi nghỉ hưu hưởng lương hưu đầy đủ từ 62 lên 64) cho đến sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Pháp tiếp theo.

"Tôi sẽ đề xuất với quốc hội, bắt đầu từ mùa thu này, rằng chúng ta sẽ hoãn cuộc cải cách hưu trí năm 2023 cho đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Pháp. Sẽ không có việc tăng tuổi nghỉ hưu nào diễn ra từ nay cho đến tháng 1-2028" - ông Lecornu nói.

Thủ tướng Pháp cho biết việc hoãn này sẽ tiêu tốn 400 triệu euro (463 triệu USD) vào năm 2026 và 1,8 tỉ euro vào năm 2027.

Đề xuất tạm gác lại cải cách hưu trí của ông Lecornu có nguy cơ xóa bỏ một trong những di sản kinh tế chính của Tổng thống Emmanuel Macron vào thời điểm tài chính công của Pháp đang ở trong tình trạng bấp bênh. Điều này khiến ông Macron có rất ít thành tựu đối nội sau 8 năm cầm quyền.