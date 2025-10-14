Tổng thống Pháp Macron tuyên bố không từ chức 14/10/2025 06:13

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông không có kế hoạch từ chức, đồng thời đổ lỗi cho phe đối lập về tình trạng bất ổn hiện nay trên chính trường Pháp.

Ngày 13-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bác lời kêu gọi từ chức và chỉ trích những người phản đối, khi chính phủ mới nhất của ông đang đối mặt hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có thể khiến chính phủ sụp đổ vào cuối tuần này, theo hãng tin Reuters.

Ông Macron đã thay 5 thủ tướng trong vòng chưa đầy 2 năm và nhiều đối thủ của ông cho rằng cách duy nhất để thoát khỏi sự bế tắc chính trị hiện này là tổng thống phải triệu tập một cuộc bầu cử lập pháp mới hoặc từ chức.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Christian Liewig/ Bestim/Sipa/Shutterstock

Tuy nhiên, trong chuyến công du tới Ai Cập để dự thượng đỉnh về cuộc chiến Gaza, ông Macron đổ lỗi cho phe đối lập về việc gây bất ổn cho nước Pháp và tuyên bố ông không có kế hoạch từ chức trước khi nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông kết thúc vào năm 2027.

"Tôi đảm bảo tính liên tục và ổn định và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy" - ông Macron nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi mọi người đừng quên rằng nhiệm vụ được giao cho tổng thống có nghĩa là "phục vụ, phục vụ và phục vụ".

Tuần rồi, tổng thống Pháp tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm thủ tướng. Vào cuối tuần qua, ông Lecornu công bố nội các mới với nhiều vị trí cấp cao vẫn được giữ nguyên, bất chấp cam kết của thủ tướng về việc bổ nhiệm các bộ trưởng đại diện cho "sự đổi mới và đa dạng".

Cả đảng cực tả "Nước Pháp Bất khuất" (LFI) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) đều đã đệ đơn kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của ông Lecornu vào ngày 13-10. Ông Lecornu nhiều khả năng sẽ phải đối mặt một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 16-10.

Hiện chưa rõ liệu ông Lecornu có đủ số phiếu cần thiết để vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này hay không vì đảng Xã hội - những người mà ông Lecornu gần như chắc chắn sẽ cần sự ủng hộ - vẫn đang để ngỏ các lựa chọn của họ.

Đảng Xã hội muốn ông Lecornu bãi bỏ cải cách lương hưu của ông Macron và áp thuế đối với giới tỉ phú.