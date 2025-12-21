VIDEO: Nhà báo cầu hôn bạn gái trước mặt ông Putin, lãnh đạo Nga phản ứng bất ngờ 21/12/2025 07:56

(PLO)- Một nhà báo Nga 23 tuổi đã có màn cầu hôn bất ngờ ngay trước mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin, và nhận được phản ứng bất ngờ từ người đứng đầu Điện Kremlin.

Một khoảnh khắc lãng mạn đầy bất ngờ đã diễn ra trong buổi họp báo thường niên ngày 19-12 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi một nhà báo trẻ biến chương trình phát sóng toàn cầu thành màn cầu hôn trước khi đặt câu hỏi với người đứng đầu Điện Kremlin.

Theo hãng tin AFP, nhà báo Kirill Bazhanov (23 tuổi) đã dùng thời gian được lên hình để ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong lúc ông Putin và hàng triệu người xem đang theo dõi trực tiếp.

Mở đầu đầy bất ngờ, Bazhanov nói với hội trường: “Bạn gái tôi đang xem chương trình này".

Video nhà báo cầu hôn bạn gái trước mặt ông Putin, lãnh đạo Nga phản ứng bất ngờ. Nguồn: RT

Dừng lại trong giây lát, anh tiếp lời: “Olga, em có đồng ý lấy anh không? Làm ơn hãy cưới anh… anh cầu hôn em".

Lời tỏ tình trực tiếp trên sóng đã nhận được những tràng reo hò và pháo tay vang dội trong khán phòng.

Phiên hỏi đáp cuối năm của Tổng thống Putin vốn nổi tiếng với những phát biểu sắc sảo về đối ngoại, những lời khuyên đời sống có phần ngẫu hứng, thậm chí cả những đoạn ngâm thơ. Vì thế, màn cầu hôn này trở thành một điểm nhấn hiếm hoi và khác lạ trong sự kiện kéo dài nhiều giờ.

Đeo nơ đỏ và cầm tấm biển ghi dòng chữ “Tôi muốn kết hôn”, Bazhanov đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Putin và sau đó được phép đặt câu hỏi. Anh nêu lo ngại về tình trạng chi phí sinh hoạt tại Nga ngày càng tăng, dù câu trả lời cho vấn đề này được để lại sau.

Khoảng một giờ sau, người dẫn chương trình bất ngờ cập nhật thông tin: “Chúng tôi vừa nhận được tin nóng. Đây là thông tin rất quan trọng với một người đang có mặt ở đây.".

“Hãng thông tấn TASS đưa tin bạn gái của Kirill Bazhanov đã đồng ý lời cầu hôn" - người dẫn chương trình cho hay.

Thông báo này lập tức làm dấy lên thêm một tràng pháo tay lớn từ khán giả.

Quay sang Bazhanov, người dẫn chương trình xác nhận: “Cô ấy sẽ cưới bạn", khiến khán phòng lại vang lên tiếng vỗ tay.

Tổng thống Putin cũng hòa vào tràng pháo tay, trong khi Bazhanov tranh thủ gửi lời mời: “Thưa Tổng thống, chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu được đón ông tới dự lễ cưới của chúng tôi".

Ông Putin không đáp lại lời mời dự đám cưới, nhưng thay vào đó đề nghị hỗ trợ về tài chính.

“Kirill vừa nêu câu hỏi về điều kiện vật chất của các gia đình trẻ. Điều đó là hoàn toàn chính đáng - một người đàn ông cần phải là trụ cột kinh tế. Giờ chúng ta sẽ chuyền chiếc mũ và quyên góp, ít nhất là đủ tiền tổ chức đám cưới" - ông Putin nói.