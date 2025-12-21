Thương tâm vụ tai nạn tàu chở 600 khách ở Ấn Độ lao vào đàn voi 21/12/2025 06:58

(PLO)- Một đoàn tàu chở khách ở Ấn Độ đã đâm phải một đàn voi ở bang Assam (đông bắc nước này), khiến 7 con voi trong đàn chết, 1 con bị thương và nhiều toa tàu bị trật bánh, dù lái tàu đã phanh gấp.

Một đoàn tàu chở khách ở Ấn Độ đã đâm phải một đàn voi, khiến 7 con voi trong đàn chết, 1 con bị thương, trong khi đầu máy và 5 toa tàu bị trật bánh. Vụ tai nạn xảy ra vào hơn 2 giờ sáng hôm 20-12 tại một khu rừng ở bang Assam (đông bắc Ấn Độ), theo đài NDTV.

Nhà chức trách cho biết không có người nào bị thương sau vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình: ANI

Theo nhà chức trách, lái tàu đã nhìn thấy đàn voi gồm khoảng 100 con trên đường ray nên đã phanh gấp. Tuy nhiên, hành động này giúp làm chậm đoàn tàu nhưng không thể dừng tàu lại kịp thời để tránh đâm phải đàn voi.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu đang chở 600 hành khách. 200 hành khách ở các toa bị ảnh hưởng đã được chuyển sang các toa tàu khác để tiếp tục hành trình.

Thủ hiến bang Assam – ông Himanta Biswa Sarma đã ra lệnh điều tra toàn diện vụ việc.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước cái chết của 7 con voi, bao gồm 3 con trưởng thành và 4 voi con, trong vụ va chạm tàu ​​hỏa bi thảm xảy ra sáng nay. Tôi đã chỉ đạo Sở Lâm nghiệp tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về vụ tai nạn đáng lo ngại này và thực hiện các bước để bảo vệ tốt hơn các hành lang động vật hoang dã, đặc biệt là trong mùa tầm nhìn thấp” – ông viết trên mạng xã hội X.

Ở nhiều vùng của Ấn Độ, voi thường xuyên băng qua đường ray xe lửa, đường cao tốc và các khu vực có dân cư sinh sống để tìm kiếm thức ăn. Một số khu vực đã được chỉ định là “hành lang voi”. Tại đây, các lái tàu được cảnh báo phải thận trọng, giảm tốc độ, tránh tiếng ồn lớn và ánh sáng đột ngột, đồng thời ưu tiên cho voi qua đường.

Ấn Độ có 150 hành lang voi được chỉ định, 42 trong số đó nằm ở phía đông bắc nước này. Nơi xảy ra vụ tai nạn hôm 20-12 không nằm trong khu vực "hành lang voi".