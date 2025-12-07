Chính phủ Ấn Độ hành động sau khi IndiGo hủy hơn ngàn chuyến bay 07/12/2025 08:19

(PLO)- Ấn Độ ban hành giá trần vé đối với tất cả các chặng bay nội địa sau khi IndiGo hủy hơn 1.000 chuyến bay chỉ trong vòng 24 giờ làm mặt bằng giá vé tăng đột biến.

Ấn Độ hôm 6-12 đã áp dụng mức giá trần đối với vé máy bay nội địa trong nỗ lực ổn định tình hình khi cuộc khủng hoảng thiếu phi công của hãng hàng không lớn nhất đất nước là IndiGo vẫn tiếp diễn, khiến hơn ngàn chuyến bay của hãng bị hủy làm hàng trăm hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay, theo hãng tin Reuters.

New Delhi áp dụng quy định mới từ ngày 1-12 đòi hỏi phi công phải có thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Cùng với quy định này, hãng IndiGo huỷ hàng loạt chuyến bay vì thiếu phi công, làm mặt bằng giá vé máy bay tăng đột biến.

Chính phủ Ấn Độ yêu cầu tất cả các hãng hàng không bán vé hạng phổ thông không được vượt mức 7.500 rupee (83 USD) đối với chặng bay nội địa ngắn hơn 500 km, 12.000 rupee (133 USD) cho chặng 500-1.000 km, 15.000 rupee (167 USD) cho chặng 1.000-1.500 km và 18.000 rupee (200 USD) cho chặng dài hơn 15.000 km.

Giá vé này thấp hơn đáng kể so với mức giá gần 20.500 rupee (227 USD) mà hãng hàng không Air India áp dụng với vé chặng Delhi-Mumbai (khoảng 1.150 km).

Hàng dài người xếp hàng tại quầy vé của IndiGo ở sân bay quốc tế Kempegowda (TP Bengaluru) hôm 6-12. Ảnh: AFP

Lần gần nhất Ấn Độ phải kiểm soát giá vé máy bay là trong thời kỳ dịch COVID-19, từ tháng 5-2020 tới tháng 8-2022. Khi đó, nước này áp dụng đồng thời giá trần và giá sàn để bảo vệ quyền lợi hành khách song song với ngăn chặn tình trạng phá giá vé giữa các hãng hàng không.

Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ tuyên bố “tiếp tục theo dõi chặt chẽ mức giá vé thông qua dữ liệu theo thời gian thực và phối hợp tích cực với các hãng hàng không”. Các mức giá trần này sẽ được áp dụng “cho đến khi tình hình hoàn toàn ổn định”.

Trước đó, chính quyền hôm 5-12 đã yêu cầu ngành vận tải thực hiện các biện pháp hỗ trợ đặc biệt để tăng thêm các chuyến tàu vận chuyển hành khách để giảm tải cho ngành hàng không.

IndiGo là hãng hàng không giá rẻ vốn chiếm tới 60% thị phần ngành hàng không của quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, hãng thừa nhận đã không lập kế hoạch phù hợp cho tuần đầu tiên áp dụng quy định mới của chính phủ về tăng thời gian nghỉ ngơi cho phi công.

Riêng trong ngày 5-12, hơn 1.000 chuyến bay của IndiGo đã bị huỷ. Hãng đã được chính phủ bật đèn xanh để miễn trừ một số quy định và có thể trở lại hoạt động bình thường từ ngày 15-12.