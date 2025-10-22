Trực thăng chở Tổng thống Ấn Độ ngả nghiêng vì bãi đáp bị sụt lún 22/10/2025 17:03

(PLO)- Chiếc trực thăng Mi-17 chở Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đi thăm một ngôi đền ngả nghiêng mạnh sau khi hạ cánh do bãi đáp bị sụt lún, cảnh sát và lính cứu hỏa được huy động đẩy ra.

Bãi đáp trực thăng mới được xây tạm thời tại làng Pramadom (bang Kerala, Ấn Độ) đã bị sụt lún sau khi chiếc trực thăng chở Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đáp xuống hôm 22-10, đài NDTV đưa tin.

Sáng 22-10, Tổng thống Murmu đến Pramadom bằng trực thăng Mi-17, trên đường tới thăm đền thờ thần Ayyappan trên đồi Sabarimala – một trong những trung tâm hành hương nổi tiếng nhất của các tín đồ theo đạo Hindu tại Ấn Độ.

Sau khi bà Murmu xuống khỏi trực thăng và di chuyển tới đồi Sabarimala bằng đường bộ, một số nhân viên cảnh sát và cứu hoả được nhìn thấy đang cố gắng đẩy chiếc Mi-17 ra khỏi những chỗ trũng mới hình thành trên bãi đáp bê tông.

Cảnh sát, lính cứu hoả cố đẩy chiếc trực thăng Mi-17 của Tổng thống Proupadi Murmu khỏi hố sụt trên bãi đáp tạm ở Pramadom hôm 22-10. Nguồn: ANI/X

Ban đầu, trực thăng Mi-17 chở bà Murmu dự kiến đáp xuống ngay dưới chân đồi Sabarimala. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, máy bay phải đáp xuống Pramadom, cách điểm hạ cánh ban đầu hơn 50 km đường ô tô.

Một cảnh sát cấp cao tại địa phương chia sẻ với NDTV rằng bãi đáp ở Pramadom chỉ mới được xây bằng bê tông trong đêm 21-10.

“Bê tông chưa đông cứng hoàn toàn, do đó không thể chịu được sức nặng của trực thăng khi hạ cánh, và tạo ra các vết lõm ở nơi bánh xe chạm đất” – cảnh sát này giải thích.

Tổng thống Murmu đang có chuyến công tác kéo dài 4 ngày tại bang Kerala. Bà tới thủ phủ Thiruvananthapuram của bang này vào tối 21-10.

Tổng thống Ấn Độ Proupadi Murmu tới thăm đền thờ thần Ayyappan trên đồi Sabarimala hôm 22-10. Ảnh: INDIA TV

Truyền thông Ấn Độ nhấn mạnh giá trị mang tính bước ngoặc của việc Tổng thống Murmu tới thăm đền thờ thần Ayyappan trên đồi Sabarimala.

Bà Murmu là Tổng thống Ấn Độ thứ hai sau cựu Tổng thống Varahagiri Venkata Giri và là nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới thăm ngôi đền này.

Bà Murmu chọn thanh tẩy trước khi thăm đền bằng nghi thức rửa chân thay cho việc ngâm mình xuống sông Pampa như truyền thống.

Đạo Hindu tin rằng thần Ayyappan là con trai của “Đấng Huỷ diệt” Shiva và thần Mohini (hiện thân nữ của “Đấng Bảo hộ” Vishnu), do đó có ý nghĩa quan trọng trong nhiều nhánh khác nhau của đạo Hindu. Hàng triệu tín đồ đạo Hindu đến thăm đền thờ thần Ayyappan mỗi năm, hướng thẳng đến ngọn đồi linh thiêng Sabarimala. Theo nghi lễ, các tín đồ phải trải qua 41 ngày vratham (nhịn ăn) nghiêm ngặt, bao gồm kiêng khem, ăn chay và cầu nguyện để chuẩn bị cho cuộc hành hương. Dư luận Ấn Độ trong vài tuần qua phẫn nộ sau thông tin 475 gram vàng của ngôi đền mất tích sau quá trình trùng tu năm 2019. Tuần trước, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra hình sự và bắt giữ doanh nhân – người đã tài trợ hoạt động mạ vàng các tượng thờ thần trong đợt trùng tu này.

Tối 22-10, bà Murmu sẽ trở lại Thiruvananthapuram và sẽ dự lễ khánh thành tượng bán thân của cựu Tổng thống Kocheril Raman Narayanan trong khuôn viên dinh thống đốc bang Kerala.