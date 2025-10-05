Ấn Độ điều tra loại siro ho nghi gây tử vong 9 trẻ em 05/10/2025 06:54

(PLO)- Ấn Độ điều tra loại siro ho gây tử vong 9 trẻ em, sau khi phát hiện mẫu thuốc chứa hóa chất diethylene glycol vượt mức an toàn.

Giới chức Ấn Độ ngày 4-10 cho biết đang điều tra liệu siro ho nhiễm độc có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của 9 trẻ em tại bang Madhya Pradesh (miền trung Ấn Độ), sau khi phát hiện một lô thuốc chứa hàm lượng cao bất thường của hóa chất độc hại, hãng Reuters đưa tin.

Bộ Y tế Ấn Độ cho hay mẫu siro Coldrif Cough Syrup, do công ty Sresan Pharma tại bang Tamil Nadu (miền nam Ấn Độ) sản xuất, đã được cơ quan chức năng kiểm nghiệm và phát hiện chứa diethylene glycol (DEG) vượt mức cho phép.

“Các mẫu cho thấy DEG vượt ngưỡng an toàn” - thông cáo của bộ nêu. DEG là dung môi công nghiệp độc hại, từng gây ra nhiều vụ ngộ độc chết người ở nhiều quốc gia.

Ấn Độ điều tra khả năng siro ho gây tử vong cho 9 trẻ em. Ảnh minh họa: CNA

Thông báo được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin 9 trẻ em tại bang Madhya Pradesh tử vong có thể liên quan đến việc dùng loại siro trên.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Madhya Pradesh (MPFDA) cũng đã phân tích 3/13 mẫu thuốc và không phát hiện tạp chất, theo Bộ Y tế. Tuy nhiên, cơ quan quản lý dược phẩm bang Tamil Nadu sau đó xác nhận có DEG trong các mẫu lấy trực tiếp tại cơ sở sản xuất của Sresan Pharma ở Kanchipuram.

Hiện Sresan Pharma chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin điều tra siro ho gây tử vong.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết các nhà chức trách đã tiến hành thanh tra 19 cơ sở sản xuất dược phẩm trên 6 bang để xác định lỗ hổng trong quy trình kiểm soát chất lượng và đề xuất biện pháp phòng ngừa sự cố tương tự.

Ấn Độ gần đây chịu nhiều sức ép về chất lượng dược phẩm xuất khẩu, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy trách nhiệm cho loại siro ho do một công ty khác của nước này sản xuất liên quan cái chết của 70 trẻ em tại Gambia năm 2022 - cáo buộc mà New Delhi bác bỏ.