Loạt động thái tích cực từ Hamas và Israel về hòa bình Gaza 05/10/2025 06:06

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay đang chờ phản hồi từ Hamas về ranh giới rút quân ban đầu, giữa lúc cả Israel và Hamas phát đi tín hiệu lạc quan về triển vọng hòa bình Gaza.

Ngày 4-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel đã đồng ý với ranh giới rút quân ban đầu trong kế hoạch hòa bình Gaza mà ông đề xuất cho Israel và Hamas, đài CNN đưa tin.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 4-10, ông Trump nói chính quyền Mỹ hiện đang chờ xác nhận từ Hamas. Nếu Hamas đồng ý, thỏa thuận ngừng bắn sẽ “có hiệu lực ngay lập tức” và tiến trình trao đổi con tin, tù nhân sẽ bắt đầu.

“Sau các cuộc đàm phán, Israel đã đồng ý với ranh giới rút quân ban đầu, mà chúng tôi đã trình bày và chia sẻ với Hamas. Khi Hamas xác nhận, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, việc trao đổi con tin và tù nhân sẽ khởi động, và chúng ta sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn rút quân tiếp theo” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó cùng ngày, lực lượng kháng chiến Palestine đã lên tiếng ủng hộ phản hồi của Hamas đối với kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Động thái này có thể mở đường cho việc trả tự do cho những người Israel vẫn còn bị cả hai nhóm giam giữ.

“Phản ứng của Hamas đối với kế hoạch của ông Trump phản ánh lập trường chung của các phe phái kháng chiến Palestine. Hamas đã tham gia có trách nhiệm vào các cuộc tham vấn dẫn đến quyết định này” - nhóm này khẳng định.

Khi được hỏi khi nào các cuộc đàm phán triển khai kế hoạch của Mỹ sẽ bắt đầu, một lãnh đạo Hamas nói với Reuters rằng: “Mọi việc vẫn chưa được sắp xếp”.

Tuy nhiên, bên cạnh sự lạc quan vẫn còn nhiều điểm chưa ngã ngũ, như việc Hamas có chấp nhận giải giáp - một trong những yêu cầu hàng đầu của Israel - hay không.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng tất cả con tin Israel sẽ được trả tự do trong vài ngày tới, khi các đoàn đàm phán chuẩn bị tới thủ đô Cairo (Ai Cập) để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ở Gaza.

“Chúng ta đang tiến rất gần đến một thành tựu lớn. Dù chưa phải là kết quả cuối cùng, tôi hy vọng trong những ngày tới, đúng vào dịp lễ Sukkot, chúng ta sẽ có thể đưa tất cả con tin trở về” - ông Netanyahu nói.

Ông cho biết các nhà đàm phán Israel sẽ tới Ai Cập “để hoàn tất những chi tiết kỹ thuật”, trong khi Cairo xác nhận sẽ đón tiếp một phái đoàn Hamas để thảo luận về “tình hình thực địa và các chi tiết của việc trao đổi toàn bộ con tin Israel và tù nhân Palestine” theo đề xuất của ông Trump.