Israel tuyên bố hành động tiếp theo với người trên đoàn tàu viện trợ hướng tới Gaza 03/10/2025 06:14

(PLO)- Israel cho biết sẽ trục xuất các nhà hoạt động trên đoàn tàu viện trợ Global Sumud Flotilla bị Israel chặn ngoài khơi khi đang hướng về Dải Gaza.

Ngày 2-10, Israel cho biết sẽ trục xuất các nhà hoạt động trên đoàn tàu viện trợ bị Israel chặn ngoài khơi khi đang hướng về Dải Gaza, đồng thời khẳng định không có tàu nào có thể vượt qua lệnh phong tỏa đường biển mà nước này ban hành, theo hãng tin AFP.

Đoàn tàu mang tên Global Sumud Flotilla với khoảng 45 chiếc khởi hành từ tháng trước, có sự tham gia của các chính trị gia và nhà hoạt động, trong đó có nhà vận động khí hậu Thụy Điển Greta Thunberg.

Đoàn tàu mang hàng viện trợ hướng tới Dải Gaza nhằm phản ứng trước lệnh phong tỏa đường biển mà Israel áp đặt đối với dải đất.

Hải quân Israel từ ngày 1-10 đã chặn nhiều tàu trong số này sau khi cảnh báo các nhà hoạt động không được tiến vào vùng biển nằm trong phạm vi phong tỏa.

Nhà vận động khí hậu Thụy Điển Greta Thunberg cùng một số thành viên trên đoàn tàu viện trợ Global Sumud Flotilla. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO ISRAEL

“Không có chiếc tàu nào thành công trong nỗ lực tiến vào vùng chiến sự hay phá vỡ vòng phong tỏa hải quân hợp pháp” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel.

“Vẫn còn một chiếc tàu cuối cùng trong đoàn khiêu khích này đang ở cách xa. Nếu tàu tiến lại gần, nỗ lực xâm nhập vùng chiến sự và phá vỡ vòng phong tỏa cũng sẽ bị ngăn chặn” - tuyên bố cho biết thêm.

Israel cho biết sẽ trục xuất các thành viên của đoàn tàu sang châu Âu, nhưng không nêu rõ sẽ gửi tới quốc gia nào.

“Những hành khách trên tàu đang được đưa đến Israel an toàn, tiếp theo sẽ là thủ tục trục xuất sang châu Âu” - Bộ Ngoại giao Israel viết trên mạng xã hội X

Theo Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis, 39 trong tổng số khoảng 45 tàu đã bị chặn và đang hướng về cảng Ashdod của Israel.

“Tất cả hành khách đều có sức khỏe tốt. Không có bạo lực nào xảy ra” - ông Gerapetritis nói.

Ban tổ chức đoàn tàu Global Sumud Flotilla gọi việc Israel chặn giữ tàu là “bất hợp pháp”.

Ban tổ chức cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực phá vòng vây và đưa viện trợ tới Dải Gaza bất chấp những gì họ gọi là chiến thuật “đe dọa” của quân đội Israel.