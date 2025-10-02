Israel chặn đoàn tàu viện trợ đến Gaza và bắt hơn 200 nhà hoạt động, các nước phản ứng mạnh 02/10/2025 11:06

(PLO)- Hải quân Israel đã chặn một đoàn tàu viện trợ hướng đến Dải Gaza, bắt hơn 200 nhà hoạt động, trong đó có nhà vận động khí hậu nổi tiếng người Thụy Điển Greta Thunberg.

Ngày 1-10, Hải quân Israel đã chặn một đoàn tàu chở các nhà hoạt động và hàng cứu trợ hướng đến Dải Gaza, theo đài CNN.

Đoàn tàu Global Sumud Flotilla, khởi hành từ Tây Ban Nha cách đây một tháng, có sự tham gia của các nhà hoạt động đến từ 44 quốc gia nhằm phản ứng trước lệnh phong tỏa đường biển mà Israel áp đặt đối với Gaza. Trong số các nhà hoạt động tham gia chuyến đi này có nhà vận động khí hậu nổi tiếng người Thụy Điển Greta Thunberg.

Lực lượng hải quân Israel đã tiến vào các tàu này trong ngày 1-10 sau khi các nhà hoạt động từ chối yêu cầu đổi hướng. Thành viên thuỷ thủ đoàn nói rằng đã bị tấn công bằng vòi rồng.

Các thành viên của Đoàn tàu viện trợ Global Sumud Flotilla ngày 1-10. Ảnh: X

Bộ Ngoại giao Israel cho biết các nhà hoạt động đã bị tạm giữ và đưa về một cảng của Israel.

“Cô Greta và bạn bè đều an toàn và khỏe mạnh” - Bộ Ngoại giao Israel cho biết trên mạng xã hội X.

Các thành viên trên tàu đã đăng tải nhiều video trên Telegram, trong đó một số người giơ hộ chiếu và khẳng định họ bị bắt cóc và đưa đến Israel trái ý muốn, đồng thời nhấn mạnh rằng sứ mệnh của họ là một hoạt động nhân đạo phi bạo lực.

Video Israel chặn đoàn tàu viện trợ Global Sumud Flotilla đến Dải Gaza ngày 1-10. Nguồn: X

Trước đó, bộ này lên án việc làm của các nhà hoạt động trên là một “hành động khiêu khích” chứ không phải nỗ lực nhân đạo.

Bộ Ngoại giao Israel khẳng định đã đề xuất phương thức để các nhà hoạt động có thể đưa hàng cứu trợ đến Gaza “một cách hòa bình” nhưng các nhà hoạt động này đã từ chối và chọn tiến vào “khu vực giao tranh” bất chấp một “lệnh phong tỏa đường biển hợp pháp”.

Người phát ngôn của đoàn tàu - ông Saif Abukeshek sau đó cho biết 13 tàu đã bị chặn và hơn 200 người bị bắt. Ông nói thêm rằng khoảng 30 tàu khác vẫn đang hướng về Gaza, tìm cách né tránh các cuộc tuần tra của Israel.

Nhiều quốc gia đã chỉ trích động thái của Israel.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ gọi “cuộc tấn công” của Israel nhằm vào đoàn tàu là “hành động khủng bố” đe dọa tính mạng dân thường vô tội.

Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro đã ra lệnh trục xuất toàn bộ phái đoàn ngoại giao Israel sau khi hai công dân Colombia trên đoàn tàu bị bắt.

Ông Petro yêu cầu trả tự do cho các công dân Colombia, đồng thời chấm dứt thỏa thuận thương mại tự do giữa Colombia và Israel.

Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim ngày 2-10 lên án việc Israel chặn đoàn tàu, cho biết lực lượng Israel đã bắt 8 công dân Malaysia.

“Bằng cách ngăn chặn một sứ mệnh nhân đạo, Israel đã thể hiện sự khinh thường không chỉ với quyền của người dân Palestine mà còn với lương tri của toàn thế giới” - ông Anwar nói.