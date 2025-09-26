Tổng thống Palestine cam kết hợp tác với ông Trump về hòa bình Gaza; Hamas-Israel phản ứng mạnh 26/09/2025 06:12

(PLO)- Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối tác triển khai kế hoạch hòa bình cho Gaza.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 25-9, Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas cam kết sẽ hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Saudi Arabia, Pháp và LHQ để thực hiện một kế hoạch hòa bình cho Gaza, vốn đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của Đại hội đồng.

“Bất chấp những đau khổ mà người dân chúng tôi đã chịu đựng, chúng tôi bác bỏ những gì Hamas đã thực hiện vào ngày 7-10 (gồm các hành động nhắm vào dân thường Israel và bắt giữ họ làm con tin) bởi đó không phải là sự đại diện cho nhân dân Palestine, cũng không phản ánh cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng tôi vì tự do và độc lập” - ông Abbas nói.

Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục khẳng định: Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine, và chúng tôi sẵn sàng gánh vác hoàn toàn trách nhiệm quản trị và an ninh ở đó. Hamas sẽ không có vai trò trong bộ máy điều hành, và họ, cùng các phe phái khác, phải giao nộp vũ khí cho Chính quyền Quốc gia Palestine. Chúng tôi tái khẳng định rằng chúng tôi không muốn một nhà nước vũ trang” - ông Abbas nhấn mạnh.

Những điểm này đã được đưa vào bản tuyên bố do Đại hội đồng LHQ thông qua.

“Chúng tôi tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Donald Trump, với Saudi Arabia, Pháp, LHQ và mọi đối tác để triển khai kế hoạch hòa bình” đã được Đại hội đồng hậu thuẫn, ông Abbas nói thêm.

Hamas ngay lập tức bác bỏ phát biểu của ông Abbas.

“Chúng tôi coi tuyên bố của Tổng thống Palestine rằng Hamas sẽ không có vai trò trong điều hành là sự xâm phạm quyền tự quyết vốn có của nhân dân Palestine trong việc lựa chọn lãnh đạo, đồng thời là sự chấp nhận những áp đặt và mưu đồ từ bên ngoài. Đây đều là những điểm không thể chấp nhận với chúng tôi” - Hamas ra tuyên bố.

Nhóm này cũng khẳng định vũ khí của họ “không thể bị từ bỏ chừng nào sự chiếm đóng còn hiện diện trên đất đai của chúng tôi và còn đàn áp nhân dân chúng tôi”, đồng thời “lên án lời kêu gọi của Tổng thống Abbas về việc giao nộp vũ khí”.

Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar mô tả bài phát biểu của ông Abbas là “những lời hoa mỹ dành cho phương Tây”, đồng thời cáo buộc lãnh đạo Palestine không chống khủng bố.

“Ông ta nói sẵn sàng tiếp quản Dải Gaza, nơi mà ông ta đã dễ dàng để mất vào tay Hamas năm 2007. Thật tử tế làm sao” - ông Saar viết trên X.

Đầu tháng này, Đại hội đồng gồm 193 thành viên đã thông qua một tuyên bố dài 7 trang nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, đồng thời chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza.

Bản tuyên bố xuất phát từ một hội nghị quốc tế tại LHQ hồi tháng 7, do Saudi Arabia và Pháp đồng chủ trì về cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên. Mỹ và Israel tẩy chay hội nghị và từ chối tham gia các nỗ lực quốc tế này.

Hôm 24-9, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết rằng ông Trump đã trình bày một kế hoạch hòa bình gồm 21 điểm cho Trung Đông và Gaza trong cuộc gặp với nhiều lãnh đạo các nước Hồi giáo bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ tuần này.