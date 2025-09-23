Loạt lãnh đạo thế giới công nhận Nhà nước Palestine, tăng áp lực lên Israel 23/09/2025 06:10

(PLO)- Nhiều nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đã ủng hộ nhà nước Palestine dù vấp phải sự phản đối gay gắt từ Israel và Mỹ.

Ngày 22-9, tại hội nghị do Pháp và Saudi Arabia chủ trì ở trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đã ủng hộ một nhà nước Palestine dù vấp phải sự phản đối gay gắt từ Israel và Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ công nhận nhà nước Palestine.

“Chúng ta phải mở đường cho hòa bình. Chúng ta phải làm tất cả trong khả năng để bảo vệ cơ hội cho giải pháp hai nhà nước, Israel và Palestine sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh” - ông Macron nói khi phát biểu khai mạc cuộc họp.

Tổng thống Pháp đã nêu khung tái lập Chính quyền Palestine, theo đó Pháp sẽ mở đại sứ quán dựa trên các yếu tố như cải cách, ngừng bắn và việc trả tự do cho toàn bộ con tin còn lại bị Hamas bắt ở Gaza.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp ở trụ sở LHQ tại New York ngày 22-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Thủ tướng Canada - ông Mark Carney và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cũng có bài phát biểu tại sự kiện này.

Ông Guterres nhấn mạnh rằng việc công nhận là quyền của Palestine, không phải là phần thưởng, “và việc phủ nhận tư cách nhà nước sẽ là một món quà cho những kẻ cực đoan ở khắp mọi nơi”.

Cam kết của ông Macron hồi tháng 7 về việc công nhận Palestine đã khởi động làn sóng mới, sau đó Anh, Canada và Úc tuyên bố sẽ làm theo, và đã thực hiện công nhận Nhà nước Palestine vào ngày 21-9.

Andorra, Bỉ, Luxembourg và San Marino cũng được dự đoán sẽ công nhận nhà nước Palestine trước thềm Tuần lễ Cấp cao của Đại hội đồng LHQ tuần này. Malta và Monaco đã công nhận Palestine trong ngày 22-9.

Trước hội nghị, Đại hội đồng đã phê chuẩn với đa số áp đảo (142 phiếu thuận) Tuyên bố New York, một văn kiện do Pháp và Saudi Arabia đưa ra, kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine bên cạnh nhà nước Israel hiện tại.

Phát biểu qua video, do không thể tham dự sự kiện này vì bị Mỹ từ chối cấp thị thực, Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas kêu gọi những nước chưa công nhận “hãy cùng làm điều đó”.

“Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của các bạn để Palestine trở thành thành viên đầy đủ của LHQ” - ông Abbas nói thêm, đồng thời cam kết sẽ cải cách và tổ chức bầu cử trong vòng một năm sau khi có ngừng bắn.

Tổng thống Palestine - ông Mahmoud Abbas phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một phái đoàn đại diện Nhà nước Palestine hiện có quy chế quan sát viên tại LHQ - nhưng không có quyền biểu quyết. Dù có bao nhiêu quốc gia công nhận độc lập Palestine đi nữa, việc trở thành thành viên đầy đủ của LHQ vẫn cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, nơi Mỹ có quyền phủ quyết.

Mỹ và Israel đã chỉ trích hội nghị ngày 22-9. Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon cho biết Israel sẽ bàn về cách phản ứng trước các tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu trở về Israel vào tuần tới.

“Những vấn đề đó lẽ ra phải được đàm phán giữa Israel và Palestine trong tương lai” - ông Danon nói với báo giới trước hội nghị.

Thủ tướng Netanyahu dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29-9 trước khi trở về Israel.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 22-9 nói rằng rằng ông Trump “không đồng ý” với việc các nước công nhận Nhà nước Palestine và “tin rằng đây là phần thưởng dành cho Hamas”.