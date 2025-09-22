Ông Netanyahu: Sẽ không có Nhà nước Palestine nào! 22/09/2025 05:54

(PLO)- Bình luận việc một số quốc gia công nhận Nhà nước Palestine, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng sẽ không có một Nhà nước Palestine nào ở phía tây sông Jordan.

Ngày 21-9, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng sẽ không có một Nhà nước Palestine nào ở phía tây sông Jordan, theo hãng thông tấn TASS.

Bình luận của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha ra tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Không có Nhà nước Palestine nào cả. Phản ứng trước nỗ lực mới nhất nhằm áp đặt một nhà nước khủng bố vào trung tâm đất nước chúng tôi sẽ được đưa ra sau khi tôi trở về từ Mỹ” - ông Netanyahu nói.

“Sẽ không có Nhà nước Palestine nào ở phía tây sông Jordan” - thủ tướng Israel khẳng định.

Ông Netanyahu cho biết ông có “một thông điệp rõ ràng gửi đến những lãnh đạo đang công nhận Nhà nước Palestine sau vụ thảm sát kinh hoàng ngày 7-10-2023: Các ông đang trao cho khủng bố một phần thưởng khổng lồ”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Israel cho biết nước này kiên quyết bác bỏ các tuyên bố của một số quốc gia về việc công nhận Nhà nước Palestine.

“Israel kiên quyết bác bỏ tuyên bố đơn phương về việc công nhận Nhà nước Palestine do Anh và một số quốc gia khác đưa ra. Tuyên bố này không thúc đẩy hòa bình, mà ngược lại càng làm mất ổn định khu vực và phá hoại cơ hội đạt được một giải pháp hòa bình trong tương lai” - tuyên bố nêu rõ.

Bộ này cho rằng việc các nước công nhận Nhà nước Palestine không chỉ là phần thưởng cho vụ tấn công ngày 7-10-2023 mà còn củng cố thêm sự ủng hộ mà Hamas đang có.

“Việc tách vấn đề quy chế nhà nước khỏi tiến trình hòa bình là một bước đi mang tính phá hoại. Động thái này đi ngược lại toàn bộ logic của đàm phán và thỏa hiệp giữa hai bên, đồng thời sẽ đẩy nền hòa bình mong muốn ra xa hơn” - Bộ Ngoại giao Israel lưu ý.

“Dù trong bất kỳ trường hợp nào, Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ văn bản viển vông, tách rời nào nhằm buộc Israel phải chấp nhận những đường biên giới không thể phòng thủ. Các động thái chính trị nhằm phục vụ cử tri trong nước chỉ gây hại cho Trung Đông và không có lợi. Thay vào đó, nếu các quốc gia ký vào tuyên bố này thực sự mong muốn ổn định khu vực, họ cần tập trung gây sức ép buộc Hamas thả con tin và giải giáp ngay lập tức” - tuyên bố cho biết thêm.

Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Sa’ar cáo buộc các quốc gia công nhận Nhà nước Palestine “đang thực hiện một bước đi không chỉ sai lầm, mà còn gây phẫn nộ và vô đạo đức”.

Trong khi đó, Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas hoan nghênh việc công nhận, nói rằng động thái này là “một bước đi quan trọng và cần thiết nhằm đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài phù hợp với tính chính danh quốc tế”.

Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha chưa bình luận về các thông tin trên.