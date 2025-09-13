Đại hội đồng LHQ thông qua Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước Palestine-Israel 13/09/2025 12:49

(PLO)- Đại hội đồng Liên hợp quốc ra nghị quyết phê chuẩn Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước Palestine-Israel, với sự ủng hộ của các quốc gia Ả Rập, trong khi Israel và Mỹ bỏ phiếu chống.

Ngày 12-9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã bỏ phiếu thông qua Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước Palestine-Israel, theo hãng tin Reuters.

Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ phê chuẩn tuyên bố này đã nhận được 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 12 phiếu trắng. Tất cả các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh ủng hộ nghị quyết, trong khi Israel và Mỹ bỏ phiếu chống.

Phản ứng trước sự việc, Phó Tổng thống Palestine - ông Hussein al-Sheikh cho rằng việc Đại Hội đồng thông qua Tuyên bố New York “thể hiện mong muốn quốc tế trong việc ủng hộ quyền của nhân dân chúng tôi và là một bước quan trọng hướng tới việc chấm dứt sự chiếm đóng, có được nhà nước Palestine độc lập”, theo hãng tin AFP.

Kết quả bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ thông qua Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, ở New York (Mỹ), ngày 12-9. Ảnh: Angela Weiss/AFP

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein viết trên mạng xã hội X rằng Israel “kiên quyết bác bỏ” Tuyên bố New York, gọi việc thông qua tuyên bố là bằng chứng cho thấy Đại hội đồng đã trở thành “một gánh xiếc chính trị tách rời thực tế”.

Đại diện của Mỹ tại Đại hội đồng - bà Morgan Ortagus cũng đã mô tả cuộc bỏ phiếu là “một chiêu trò quảng bá sai lầm”, làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nghiêm túc nhằm chấm dứt xung đột.

“Đừng nhầm lẫn, nghị quyết này là một món quà cho Hamas. Thay vì thúc đẩy hòa bình, hội nghị này đã kéo dài chiến tranh, kích động thêm Hamas và làm tổn hại triển vọng hòa bình cả ngắn hạn lẫn dài hạn” - bà nhấn mạnh.

Đại hội đồng bỏ phiếu thông qua Tuyên bố New York ngay trước khi Hội nghị quốc tế về Palestine được tổ chức. Hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 22-9, thời điểm một số nước châu Âu có thể sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Tuyên bố New York “về giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và thực hiện giải pháp hai nhà nước” là kết quả của hội nghị quốc tế do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì hôm 29-7, tại trụ sở của LHQ ở New York (Mỹ).

Hội nghị có sự tham gia của ngoại trưởng 15 nước cùng đại diện từ Liên minh châu Âu và Liên đoàn Ả Rập. Hội nghị nhằm thúc đẩy việc khôi phục giải pháp hai nhà nước Palestine-Israel.

Tuyên bố New York lên án các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hamas nhằm vào Israel ngày 7-10-2023 và cả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở Dải Gaza.

Tuyên bố ủng hộ việc “triển khai một phái bộ quốc tế tạm thời nhằm ổn định tình hình” tại khu vực bị tàn phá, dưới sự ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an LHQ, với mục tiêu hỗ trợ dân thường Palestine.

Tuyên bố cũng kêu gọi “hành động tập thể để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nhằm đạt được một giải pháp công bằng, hòa bình và lâu dài cho xung đột Israel - Palestine dựa trên việc thực thi hiệu quả giải pháp hai nhà nước".

“Trong bối cảnh chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, Hamas phải chấm dứt sự cầm quyền của mình tại Gaza và bàn giao vũ khí cho Chính quyền Palestine, với sự tham gia và hỗ trợ quốc tế, phù hợp với mục tiêu xây dựng một Nhà nước Palestine có chủ quyền và độc lập” - bản tuyên bố nêu rõ.