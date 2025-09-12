Hội đồng Bảo an lên án việc Israel không kích Qatar 12/09/2025 15:34

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp bàn về vụ Israel không kích Qatar và lên án gay gắt hành động của Tel Aviv.

Ngày 11-9, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án gay gắt việc Israel không kích Qatar hôm 9-9, đồng thời kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Theo kênh Al Jazeera, tuyên bố này được toàn bộ 15 thành viên HĐBA nhất trí thông qua, gồm cả Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Israel.

“Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạ nhiệt căng thẳng và bày tỏ tình đoàn kết với Qatar” - tuyên bố nêu, song không trực tiếp nhắc tên Israel.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11-9 về vụ Israel không kích Qatar. Ảnh: UN NEWS

HĐBA nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định vai trò then chốt của nước này như “một nhà trung gian quan trọng” trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Hamas.

HĐBA cũng khẳng định “ưu tiên hàng đầu” hiện nay là “giải cứu con tin, bao gồm cả những người đã bị Hamas sát hại, cũng như chấm dứt chiến sự và nỗi khổ đau ở Gaza”. Hiện vẫn còn hơn 40 con tin bị giam giữ tại Gaza, trong đó chỉ khoảng 20 người được cho là còn sống.

Tuyên bố được đưa ra ngay trước phiên họp của HĐBA để thảo luận việc Israel không kích Qatar, nhằm vào giới lãnh đạo Hamas ở Doha.

Trong cuộc họp, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề Chính trị và Xây dựng hòa bình của Liên Hợp Quốc - bà Rosemary DiCarlo mô tả Qatar là “một đối tác đáng tin cậy trong thúc đẩy hòa bình”. Bà DiCarlo quan ngại về sự liều lĩnh của Israel, cho rằng các cuộc không kích này là “một sự leo thang đáng báo động”.

Thủ tướng Qatar - ông Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã bay từ Doha tới New York (Mỹ) để tham dự phiên họp kéo dài ba giờ, tuyên bố trước HĐBA rằng Doha sẽ tiếp tục các nỗ lực nhân đạo và ngoại giao, nhưng sẽ không dung thứ cho những hành động vi phạm an ninh và chủ quyền Qatar.

Chỉ trích giới lãnh đạo Israel là “ngạo mạn”, thủ tướng Qatar cho rằng việc tấn công đúng vào thời điểm đang diễn ra các nỗ lực hòa giải cho thấy Israel có ý định phá hoại chúng.

Tại cuộc họp HĐBA ngày 11-9, quyền Đại sứ Mỹ Dorothy Shea nhắc lại lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc Israel không kích Qatar không phục vụ lợi ích của Israel hay Mỹ.

“Tuy nhiên, không thành viên nào được phép lợi dụng sự việc này để đặt nghi vấn về cam kết của Israel trong việc đưa con tin trở về” - bà Shea nói thêm.

Al Jazeera dẫn nguồn tin ngoại giao rằng Mỹ đã kiềm chế những ngôn từ cứng rắn hơn nhằm vào Israel, song các phát ngôn hiện tại vẫn mang tính “rất đáng chú ý”. Bà Shea khẳng định rõ ràng rằng “Mỹ không thể và sẽ không biện hộ cho vụ tấn công của Israel vào Qatar”.