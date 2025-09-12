Qatar nói đang đánh giá lại quan hệ đối tác an ninh với Mỹ 12/09/2025 09:27

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed al-Ansari cho biết việc đánh giá lại quan hệ đối tác an ninh với Mỹ sau vụ Israel không kích Qatar “sẽ mất một thời gian”.

Trả lời phỏng vấn tờ The Hill ngày 11-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed al-Ansari cho biết Doha đang có các cuộc thảo luận cấp cao với Mỹ để đánh giá lại quan hệ đối tác an ninh giữa hai bên sau vụ Israel không kích Qatar hôm 9-9.

Ông al-Ansari lưu ý rằng trước đây Qatar chưa bao giờ coi Israel là mối đe doạ trực tiếp, nhưng sau vụ không kích hôm 9-9, “mối lo ngại lớn nhất của chúng tôi [Qatar] là bị Israel tấn công”.

Do đó, Qatar nhận định quá trình đánh giá lại quan hệ đối tác an ninh với Mỹ “sẽ mất một thời gian”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed al-Ansari. Ảnh: mofa.gov.qa

Ông al-Ansari chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một “nhà lãnh đạo mất trí” và cho biết Doha muốn có thể phát triển quan hệ đối tác an ninh với Mỹ để đáp trả vụ Israel không kích Qatar.

Ông al-Ansari cũng hoan nghênh “lời lên án và quyết tâm” của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự từ Israel tái diễn trong tương lai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng với hy vọng Israel sẽ ký một thoả thuận ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas, hiện “có rất nhiều sự miễn cưỡng trên phạm vi quốc tế, kể cả ở Mỹ”.

Do đó, ông al-Ansari cảnh báo Israel rằng “cả thế giới còn rất nhiều quân bài chưa dùng tới đối với ông Netanyahu”.

Ngày 9-9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một “cuộc tấn công chính xác” nhằm vào “ban lãnh đạo cấp cao của Hamas” tại Doha (Qatar). Tel Aviv nói rằng đây là hành động đơn phương, không có sự tham gia của bất kỳ quốc gia nào khác.

Ông al-Ansari hôm 11-9 cho biết Doha cũng đánh giá vụ Israel không kích Qatar “không liên quan gì” tới Mỹ.

Ông al-Ansari lặp lại lập trường rằng Qatar bảo lưu quyền trả đũa Israel, song lưu ý rằng hiện tại, Doha đang theo đuổi các biện pháp pháp lý thông qua các cơ quan quốc tế.

Ông al-Ansari cũng tuyên bố Qatar vẫn tiếp tục theo đuổi nỗ lực trung gian đàm phán để chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.

Cùng ngày 11-9, truyền thông Qatar cho biết dẫn nguồn tin an ninh, cho biết Ai Cập – một quốc gia khác cũng theo đuổi vai trò trung gian hoà giải giữa Israel và lực lượng Hamas – cũng sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình trong vấn đề này.