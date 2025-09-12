UAV xâm nhập Ba Lan: Nhắm đến sân bay viện trợ Ukraine 12/09/2025 09:00

(PLO)- Các hãng tin Đức đưa tin rằng các UAV xâm nhập Ba Lan bị bắn hạ nhiều khả năng nhắm đến sân bay Rzeszow, vốn là trung tâm hậu cần viện trợ quân sự cho Ukraine.

Truyền thông Đức Spiegel và Welt ngày 11-9 đưa tin các máy bay không người lái Nga bị bắn rơi trên lãnh thổ Ba Lan nhiều khả năng nhắm đến sân bay Rzeszow-Jasionka (đông nam Ba Lan, gần biên giới Ukraine).

Sân bay này vốn là trung tâm hậu cần then chốt viện trợ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ba Lan nói đã bắn hạ UAV Nga xâm nhập không phận rạng sáng 10-9, đánh dấu lần đầu tiên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trực tiếp đối đầu tài sản quân sự Nga trên lãnh thổ liên minh kể từ khi chiến sự toàn diện bùng phát.

Theo Warsaw, ít nhất 19 UAV đã bay vào không phận Ba Lan, trong đó 3-4 chiếc bị tiêm kích Ba Lan và NATO bắn hạ. Ba Lan coi đây là hành động khiêu khích có chủ ý từ phía Moscow.

Hiện trường lực lượng Ba Lan kiểm tra các UAV bị bắn hạ khi chúng xâm nhập không phận Ba Lan. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Spiegel cho biết ít nhất 5 UAV hướng đến sân bay Rzeszow, nơi bố trí hai hệ thống phòng không Patriot của Đức. Tiêm kích F-35 của Hà Lan cũng được điều động, bắn hạ 3 UAV; 2 chiếc còn lại rơi chưa rõ nguyên nhân, theo Welt.

Theo tờ The Kyiv Independent, đêm 10-9, UAV Nga cũng xâm phạm không phận Lithuania.

Một quan chức cấp cao NATO nói với Welt: “Dựa trên thông tin hiện có, chúng tôi tin rằng UAV này nhiều khả năng đã cố tình xâm nhập không phận NATO”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định đường bay của UAV cho thấy đây có thể là một chiến dịch có chủ đích, chứ không phải tình huống lạc hướng.

Các tổ hợp tên lửa Patriot được triển khai tại sân bay Rzeszow-Jasionka (đông nam Ba Lan, gần biên giới Ukraine), nhằm bảo vệ những gói viện trợ giá trị cao từ Mỹ và các đối tác châu Âu cho Kiev. Ảnh: air and space forces

Sân bay Rzeszow-Jasionka nằm cách biên giới Ukraine chưa đầy 100 km, đảm nhiệm vận chuyển phần lớn viện trợ quân sự phương Tây đến tiền tuyến, đồng thời là điểm trung chuyển của lãnh đạo quốc tế trước khi tới Kiev.

Trước đó, ngày 10-9, Bộ Quốc phòng Ba Lan cáo buộc Nga tiến hành một “hành động gây hấn” khi cho UAV bay vào không phận nước này. Warsaw gọi vụ UAV xâm nhập Ba Lan là tình huống “chưa từng có tiền lệ”, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo với quốc hội nước này rằng đã có ít nhất 19 lần vi phạm trong vòng 7 giờ liền kéo dài từ đêm 9-9 đến rạng sáng 10-9, trong đó lực lượng Ba Lan bắn hạ 4 chiếc. Ông Tusk nhấn mạnh điểm khác biệt là số lượng UAV xâm nhập lớn và nhiều trong số đó bay vào từ không phận Belarus thay vì từ Ukraine.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cáo buộc Moscow cố tình vi phạm không phận, khẳng định UAV “không bay lạc mà được điều khiển có chủ đích”. Tuyên bố này đã bị phía Moscow bác bỏ.

Trong thông cáo ngày 10-9, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định trong các hoạt động ban đêm “không có mục tiêu nào được lên kế hoạch tấn công trên lãnh thổ Ba Lan”.

Trong khi đó, quyền Đại sứ Nga tại Warsaw - ông Andrei Ordash nói rằng các UAV bị Warsaw bắn hạ trong không phận Ba Lan vào đêm qua đã bay từ hướng Ukraine, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin.