Chiến sự Nga-Ukraine 11-9: Kiev nêu thiệt hại Moscow ở Pokrovsk; Nga, Ukraine, Mỹ nói về vụ UAV nghi của Nga xâm nhập Ba Lan 11/09/2025 07:53

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn nóng; Giao tranh ác liệt ở tỉnh Donetsk, đặc biệt thành trì chiến lược Pokrovsk; Điện Kremlin, ông Trump, ông Zelensky lên tiếng vụ UAV nghi của Nga xâm nhập Ba Lan.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến đáng chú ý trên mặt trận.

Ukraine nêu thiệt hại của Nga ở điểm nóng Pokrovsk

Cập nhật chiến sự ngày 10-9, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày giữa Nga và Ukraine đã xảy ra 153 cuộc giao tranh trên khắp mặt trận, trong đó giao tranh ác liệt nhất xảy ra ở mặt trận TP Pokrovsk và Lyman (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Tổng cộng, quân Nga đã thực hiện khoảng 45 cuộc không kích bằng 44 tên lửa và thả 64 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Nga còn triển khai 1.989 máy bay không người lái (UAV) và mở 3.338 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy ở tỉnh Zhytomyr sau cuộc pháo kích của Nga vào ngày 9-9. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, báo cáo sơ bộ cho thấy tại tâm điểm Pokrovsk - nơi Ukraine và Nga xảy ra 39 trận chiến trong ngày, có 112 lính Nga thương vong, trong đó có 77 lính thiệt mạng. Ngoài ra, quân Ukraine đã phá hủy 2 hệ thống pháo binh, 1 xe cơ giới, 18 UAV, 1 trạm điều khiển UAV, 1 kho đạn dược cùng một số trang thiết bị quân sự khác.

Nga: Hạ hơn 1.300 lính Ukraine trong ngày

Cập nhật chiến sự ngày 10-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã chịu khoảng 1.325 thương vong trên khắp mặt trận, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga đã khiến nhiều lính Ukraine thương vong nhất với 455 người.

Theo đó, nhóm tác chiến này đã củng cố vị trí tiền tuyến, đánh bại 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh, 2 lữ đoàn xung kích, 3 lữ đoàn tấn công đường không, 3 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine gần các khu định cư Krasnoarmeysk, Dimitrov, Rodinskoye thuộc tỉnh Donetsk và Muravka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Bên cạnh thiệt hại 455 quân, Ukraine còn mất 3 xe bọc thép, 6 xe cơ giới, 2 pháo binh dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử.

Nga, Ukraine, Mỹ lên tiếng vụ UAV nghi của Nga xâm nhập Ba Lan

Ngày 10-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc của Ba Lan rằng nhiều UAV của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh không có bằng chứng nào cho thấy các UAV này có liên quan Nga, theo đài RT.

Trong khi đó, Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw - ông Andrey Ordash cho biết rằng khi ông được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm 10-9 chính quyền Ba Lan đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các UAV bị bắn hạ là của Nga. Ông Ordash cũng lưu ý rằng các UAV này đã bay vào Ba Lan từ phía Ukraine.

Lực lượng chức năng Ba Lan tại hiện trường một UAV nghi của Nga rơi ở làng Wyryki-Wola, miền đông Ba Lan, vào ngày 10-9. Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết quân đội nước này, với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu của các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã bắn hạ "một số lượng lớn UAV Nga" bay từ Belarus qua lãnh thổ nước này, đồng thời gọi đây là “hành vi vi phạm không phận Ba Lan chưa từng có tiền lệ" và là "hành động gây hấn".

Thủ tướng Donald Tusk cho biết sau vụ việc Warsaw đã yêu cầu tham vấn với các đồng minh NATO theo Điều 4 và nói rằng sự việc khiến các bên “tiến gần hơn đến xung đột công khai kể từ chiến tranh thế giới thứ hai”.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng việc Nga điều số lượng lớn UAV vào Ba Lan là một hoạt động có chủ đích của Điện Kremlin, chứ không phải là một tai nạn. Ông Zelensky nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về phòng không chung của châu Âu và khẳng định Ukraine sẵn sàng hỗ trợ Ba Lan về công nghệ và tình báo, theo Ukrinform.

Ông Zelensky lưu ý rằng Nga đã sử dụng lãnh thổ Ukraine và Belarus để đưa UAV vào không phận Ba Lan và đó là chiến dịch được Nga tính toán kĩ lưỡng nên rất khó đối phó.

Cạnh đó, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Nga vẫn chưa phải đối mặt phản ứng cứng rắn từ các nhà lãnh đạo toàn cầu khi có quá nhiều tuyên bố nhưng vẫn thiếu đi hành động thực tế.

Cũng trong ngày 10-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra ngạc nhiên trước việc UAV được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Nga lại vi phạm không phận Ba Lan bằng UAV à? Thế là bắt đầu rồi đây!” - ông Trump viết ngắn gọn trên mạng xã hội Truth Social, hàm ý rằng căng thẳng có thể còn leo thang.