Chiến sự Nga-Ukraine 10-9: Làng tiền tuyến ở Donetsk bị tấn công, 24 dân thường thiệt mạng; Phương Tây tăng viện trợ Kiev 10/09/2025 07:23

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tố lực lượng Nga tấn công làng tiền tuyến Yarova ở tỉnh Donetsk khiến ít nhất 24 người thiệt mạng; Nga cáo buộc Ukraine nã hơn 490 quả đạn trong một tuần qua.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, đặc biệt ở chiến trường Donetsk.

Ukraine cáo buộc Nga không kích làng Yarova khiến hàng chục người thương vong

Ngày 9-9, chính quyền Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tấn công làng tiền tuyến Yarova ở tỉnh Donetsk khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 19 người bị thương, theo tờ The Kyiv Independent.

Theo giới chức Ukraine, vụ không kích xảy ra khoảng 11 giờ sáng khi người dân địa phương xếp hàng nhận lương hưu.

Hiện trường làng Yarova (tỉnh Donetsk, đông Ukraine) sau đợt không kích ngày 9-9 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Trong số các nạn nhân có người cao tuổi và nhân viên bưu điện Ukrposhta - đơn vị phụ trách chi trả lương hưu. Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Ukraine cho biết 2 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

“Đây không phải là chiến dịch quân sự mà là hành vi khủng bố” - Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk Vadym Filashkin viết trên Telegram.

Yarova là ngôi làng nhỏ, nằm cách TP Sloviansk (Donetsk) khoảng 20 km về phía bắc và chỉ cách các khu vực do Nga kiểm soát 9 km.

Tình báo Ukraine: Kiev tấn công hai trạm radar Nga ở Crimea

Ngày 9-9, Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cho biết lực lượng nước này đã tấn công 2 trạm radar thuộc hệ thống phòng không của Nga tại bán đảo Crimea.

Theo HUR, mục tiêu gồm 1 radar tầm thấp 48Ya6-K1 Podlet và 1 mô-đun RLM-M thuộc tổ hợp phòng không 55Zh6M Nebo-M. Trong đó, mô-đun RLM-M bị phá hủy khi đang di chuyển.

Podlet được thiết kế để phát hiện máy bay, trực thăng và UAV bay ở độ cao thấp, trong khi Nebo-M có khả năng theo dõi tên lửa đạn đạo và cả mục tiêu tàng hình.

Cơ quan tình báo Ukraine không nêu rõ địa điểm cụ thể của vụ tấn công.

Nga: TP Sochi bị tấn công xuyên đêm

Ngày 9-9, giới chức Nga cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị bắn hạ đã rơi xuống TP Sochi, khiến 1 tài xế tử vong khi đang ngồi trong xe, theo hãng thông tấn TASS.

Tỉnh trưởng Krasnodar - ông Veniamin Kondratyev nói thêm rằng có 6 ngôi nhà bị hư hại và chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Thị trưởng Sochi - ông Andrey Proshunin khẳng định không có mối đe dọa nào với cư dân, khách du lịch hay hạ tầng thành phố và sân bay Sochi vẫn hoạt động bình thường.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 31 UAV của Ukraine trong đêm 8 rạng sáng 9-9, bao gồm trên không phận Biển Đen, bán đảo Crimea,...

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết tỉnh này đã hứng nhiều đợt tấn công bằng UAV và đạn dược, với tổng cộng 79 UAV được sử dụng trong ngày qua.

Ông Gladkov liệt kê nhiều huyện bị ảnh hưởng, trong đó Krasnoyaruzhsky và Shebekinsky là những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Một số thường dân bị thương, bao gồm 1 người đàn ông bị trúng UAV khi đang ở bãi đỗ xe tại làng Novaya Tavolzhanka.

Theo phía Nga, hệ thống phòng không tiếp tục được triển khai 24/24 để giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho dân thường.

Nga cáo buộc Ukraine nã hơn 490 quả đạn trong một tuần

Ngày 9-9, ông Rodion Miroshnik - Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - nói rằng lực lượng Ukraine đã nã hơn 490 loại đạn khác nhau vào lãnh thổ Nga trong tuần qua, khiến 10 người chết và 88 người bị thương, TASS đưa tin.

Theo ông Miroshnik, tính từ đầu xung đột, Ukraine đã bắn gần 3.500 quả đạn các loại sang lãnh thổ Nga. Ông cho biết thêm rằng các đợt tấn công vào tỉnh Bryansk ngày càng gia tăng, với số lần pháo kích trung bình mỗi ngày trong tháng 8 là 20 lần, và đã tăng gần gấp đôi, lên 37 lần/ngày trong tuần đầu tháng 9.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Trong khi đó, ông Igor Kimakovsky - cố vấn của người đứng đầu chính quyền Donetsk do Nga bổ nhiệm - nói rằng Ukraine đã triển khai khoảng 2 đại đội lính đánh thuê đến từ Mỹ Latinh tại TP Pokrovsk trên tuyến giao tranh.

Theo lời ông Kimakovsky, nhiệm vụ chính của lực lượng đánh thuê là đối phó với các đơn vị tấn công của Nga.

Phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

Ngày 9-9, nhiều quốc gia châu Âu công bố các gói hỗ trợ mới cho Ukraine, bao gồm UAV tấn công tầm xa, hệ thống phòng không và hàng trăm nghìn quả đạn pháo, theo hãng tin Suspilne.

Tại cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (Ramstein) lần thứ 30 ở London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo nước này sẽ tài trợ hàng nghìn UAV tấn công tầm xa cho Kiev.

Ông Healey cho biết số UAV này sẽ được sản xuất tại Anh và bàn giao trong vòng 12 tháng tới.

Cùng sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận bệ phóng đầu tiên của hai hệ thống phòng không Patriot mà Berlin cam kết đã được chuyển giao cho Ukraine.

Đức cũng triển khai sáng kiến về khả năng “tấn công tầm xa” và ký hợp đồng trị giá 300 triệu euro (351,6 triệu USD) với doanh nghiệp quốc phòng Ukraine để sản xuất hàng nghìn UAV các loại.

Thủ tướng Ukraine - bà Denys Shmyhal nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Kiev hiện nay là duy trì dòng viện trợ quân sự và tài chính, củng cố năng lực phòng không và mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với các đối tác.

Cũng trong ngày 9-9, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - bà Kaja Kallas cho biết khối này đã chuyển giao 80% trong số 2 triệu quả đạn pháo cam kết cho Ukraine, và số còn lại dự kiến hoàn tất vào tháng 10.

Bà Kallas nói từ đầu xung đột đến nay, các nước EU đã hỗ trợ Ukraine gần 169 tỉ euro (200 tỉ USD), trong đó hơn 63 tỉ euro (74 tỉ USD) là viện trợ quân sự.