Giá dầu ra sao sau cuộc tấn công của Israel vào Qatar? 10/09/2025 06:29

(PLO)- Giá dầu đã tăng ngay sau cuộc tấn công của Israel vào Qatar nhằm vào lãnh đạo Hamas, nhưng đã hạ nhiệt sau khi Mỹ trấn an Doha.

Giá dầu chốt phiên ngày 9-9 đã tăng sau khi quân đội Israel cho biết đã tấn công lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha (Qatar), theo hãng tin Reuters.

Hợp đồng Tương lai Dầu Brent tăng 0,37 USD, tương đương 0,6%, lên 66,39 USD/thùng. Giá dầu thô Mỹ West Texas Intermediate cũng tăng 0,37 USD, tương đương 0,6%, chốt phiên ở mức 62,63 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn này đã tăng gần 2% ngay sau vụ tấn công của Israel ở Qatar, nhưng sau đó đã giảm đi phần nào sau khi Mỹ trấn an Qatar rằng điều vụ tấn công như vậy sẽ không tái diễn.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Qatar nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas ngày 9-9. Ảnh: AL JAZEERA

“Cả Mỹ và Qatar đều khẳng định họ không muốn căng thẳng leo thang thêm, trong khi phản ứng khá dè dặt từ các thành viên khác của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh củng cố nhận định rằng nguy cơ bùng phát rộng hơn trong khu vực vẫn được kiểm soát” - ông Jorge Leon, Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại công ty tư vấn Rystad Energy, cho biết.

“Hiện tại, phí rủi ro địa chính trị đang giảm chứ không gia tăng” - ông Leon nói thêm.

Giá dầu cũng hạ bớt đà tăng vì cuộc tấn công không gây ra gián đoạn nguồn cung ngay lập tức, theo chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của công ty dịch vụ tài chính UBS (Thuỵ Sĩ).

Giá dầu vốn đã giao dịch ở mức cao trước vụ tấn công của Israel vào Qatar, do được hỗ trợ bằng việc OPEC+ tăng sản lượng thấp hơn dự kiến, kỳ vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục tích trữ dầu và lo ngại về khả năng phương Tây áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.