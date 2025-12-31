Những ngày cuối năm bận rộn của ông Trump 31/12/2025 05:30

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những ngày cuối năm cho những vấn đề đối ngoại lớn, từ Ukraine, Gaza đến Mỹ Latinh và châu Phi - loạt nỗ lực được đánh giá là canh bạc của ông trước thềm năm bầu cử giữa kỳ 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những ngày cuối năm cho những vấn đề đối ngoại lớn - những vấn đề liên quan sinh mạng hàng nghìn người và cũng là những quyết định sẽ định hình sức ảnh hưởng của ông vượt xa biên giới Mỹ, theo đài CNN.

Dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida đã trở thành một trung tâm ngoại giao toàn cầu, với các cuộc đàm phán then chốt với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 28-12, tiếp theo là cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 29-12.

Hai cuộc gặp này đánh dấu những nỗ lực quan trọng của ông Trump nhằm củng cố thành tích của mình như một nhà kiến tạo hòa bình toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida vào những ngày cuối năm 2025. Ảnh: WHITE HOUSE

Kỳ vọng vào thỏa thuận hoà bình Ukraine

Tổng thống Trump rời cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Florida về bản kế hoạch hòa bình sửa đổi gồm 20 điểm với tâm thế lạc quan, cho rằng “chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến triển trong việc chấm dứt cuộc chiến đó”.

“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi đang tiến rất gần, có thể là rất, rất gần” - ông Trump nói thêm.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp - trong đó có một cuộc gọi với các lãnh đạo châu Âu, ông Trump cũng tỏ ra thận trọng.

“Có thể chỉ một điểm mà bạn không nghĩ tới lại là điểm lớn, đủ để làm mọi thứ sụp đổ. Phải nói thẳng là đây là một cuộc đàm phán cực kỳ khó khăn” - tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Florida ngày 28-12. Ảnh: X

Các nhà lãnh đạo đang cùng tìm lời giải cho bài toán dai dẳng của cuộc xung đột: liệu có tồn tại một công thức mà Ukraine có thể chấp nhận, đồng thời Nga cũng chấp thuận hay không.

Trong những tuần gần đây, các nhà đàm phán Mỹ đã gây sức ép để Ukraine giảm bớt sự phản đối trước các yêu cầu của Nga, trong đó có việc Kiev phải nhượng lại những khu vực công nghiệp then chốt ở vùng Donbass.

Washington đã gợi ý việc thành lập một khu kinh tế tự do tại khu vực này. Ông Zelensky thời gian qua cũng đã điều chỉnh lập trường, phát tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp, nhưng đổi lại ông yêu cầu các bảo đảm an ninh nghiêm ngặt từ phương Tây, điều mà Moscow phản đối.

Sau hội nghị thượng đỉnh với ông Trump, lãnh đạo Ukraine cho biết phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình đề xuất Mỹ bảo đảm an ninh cho đất Ukraine trong 15 năm. Trong loạt tin nhắn thoại gửi cho các nhà báo, ông Zelensky nói rằng ông đã đề nghị ông Trump cân nhắc kéo dài thời hạn này lên “30, 40, 50 năm”.

“Tổng thống Trump nói rằng ông ấy sẽ suy nghĩ về điều đó” - ông Zelensky nói thêm.

Tuy nhiên, một điểm nghẽn then chốt là Nga từ chối xem xét sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine - điều mà Kiev và các nước châu Âu coi là yếu tố bắt buộc để các bảo đảm an ninh có tính khả tín.

Nỗ lực của ông Trump diễn ra trong bối cảnh tình hình giao tranh vẫn leo thang nghiêm trọng. Ukraine cuối tuần qua cáo buộc Nga không kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev.

Mới đây, Nga nói rằng Ukraine đã phóng 91 máy bay không người lái (UAV) vào dinh thự riêng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Moscow cảnh báo lập trường đàm phán của Nga về Ukraine “sẽ được xem xét lại đối với toàn bộ một loạt thỏa thuận và giải pháp đạt được ở giai đoạn trước”.

Canh bạc lớn ở Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Florida ngày 29-12. Ảnh: Amos Ben-Gershom/GPO

Ông Trump tiếp ông Netanyahu tại Florida trong bối cảnh Washington ngày càng mất kiên nhẫn và muốn thúc đẩy giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, vốn đã chấm dứt giao tranh quy mô lớn giữa Hamas và Israel hồi tháng 10.

Các bước tiếp theo bao gồm việc thành lập “Hội đồng Hòa bình” do ông Trump đứng đầu, nhằm giám sát công cuộc tái thiết Gaza sau cuộc chiến tàn khốc bùng phát vào ngày 7-10-2023.

Tuy nhiên, cho đến nay hầu như chưa có tiến triển rõ rệt trong việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, yếu tố cần thiết để thực hiện một nội dung then chốt khác của thỏa thuận hòa bình là giải giáp Hamas.

Tình hình mang tính khẩn cấp cao độ khi hàng trăm nghìn dân thường Palestine bị phá hủy nhà cửa đang phải sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ giữa thời tiết lạnh giá và mưa lớn, nhiều người trú trong các lều tạm liên tục bị nước lũ cuốn trôi.

Thỏa thuận ngừng bắn hiện vẫn được duy trì, nhưng ngày càng mong manh trước các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa Hamas và lực lượng Israel. Nếu không đạt được những bước tiến thực chất, thỏa thuận này có thể sụp đổ vì chính những mâu thuẫn nội tại và các điều kiện chưa được đáp ứng.

Nhiều nguồn tin từ Trung Đông cho biết đội ngũ đàm phán của ông Trump - trong đó có con rể tổng thống là ông Jared Kushner - cùng các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh đang ngày càng thất vọng trước việc ông Netanyahu trì hoãn thực thi giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.