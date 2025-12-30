Ông Putin điện đàm ông Trump, đề cập vụ không kích vào dinh thự riêng 30/12/2025 05:26

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn về xung đột ở Ukraine, nói rằng Moscow sẽ đáp trả nghiêm khắc vụ không kích vào dinh thự riêng của ông Putin mà Nga cho là do Ukraine thực hiện.

Ngày 29-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn về xung đột ở Ukraine, không lâu sau khi Moscow cáo buộc Kiev phóng máy bay không người lái (UAV) vào dinh thự của ông Putin, theo hãng thông tấn TASS.

Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết ông Putin đã lưu ý với ông Trump rằng “ngay sau các cuộc đàm phán tại Mar-a-Lago” giữa Mỹ và Ukraine, Kiev đã “tiến hành một vụ tấn công khủng bố” nhằm vào khu dinh thự của tổng thống Nga tại tỉnh Novgorod (Nga).

Ông Putin cảnh báo rằng “những hành động khủng bố này sẽ bị đáp trả một cách hết sức nghiêm khắc”, theo ông Ushakov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Nga nói với Tổng thống Mỹ rằng lập trường đàm phán của Nga về Ukraine “sẽ được xem xét lại đối với toàn bộ một loạt thỏa thuận và giải pháp đạt được ở giai đoạn trước”.

“Phía Mỹ cần phải hiểu điều đó” - ông Ushakov dẫn lời ông Putin.

Cũng theo trợ lý Điện Kremlin, Tổng thống Trump “đã bàng hoàng khi nghe về vụ việc, thực sự phẫn nộ và nói rằng ông thậm chí không thể tưởng tượng được những hành động liều lĩnh như vậy” từ phía Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này “chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách tiếp cận của Mỹ khi làm việc với [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky”.

Ngoài ra, ông Trump cũng nói rằng tạ ơn Chúa khi Mỹ chưa từng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, ông Ushakov nói thêm.

Về kết quả các cuộc tiếp xúc Mỹ-Ukraine tại Florida, Tổng thống Trump cùng các cố vấn của ông đã trình bày với phía Nga một bản tường thuật chi tiết về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và phái đoàn Ukraine.

Theo ông Ushakov, “ông Zelensky đã được khuyến nghị không nên tìm kiếm một khoảng ‘tạm dừng’ cho lực lượng vũ trang Ukraine, mà nên tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận toàn diện, mở đường cho việc chấm dứt thực sự cuộc xung đột vũ trang”.

“Trong các cuộc đàm phán này, phía Mỹ đã đưa ra quan điểm rằng Ukraine cần thực hiện những bước đi thực chất hướng tới chấm dứt xung đột, thay vì núp sau các lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn tạm thời” - trợ lý Điện Kremlin nhấn mạnh.

Đáp lại, phía Nga cho rằng các đề xuất của Ukraine tạo điều kiện để Kiev né tránh các nghĩa vụ của mình.

Liên quan các cuộc tiếp xúc Nga-Mỹ, ông Ushakov cho biết rằng trong năm 2025, Tổng thống Putin đã tiếp xúc với các đại diện Mỹ tổng cộng 17 lần, trong đó có 10 cuộc trao đổi với Tổng thống Trump.

“Điều này bao gồm chuyến thăm Alaska, 10 cuộc điện đàm với ông Trump và 6 cuộc gặp với các đặc phái viên của ông Trump” - trợ lý Điện Kremlin nói, cho rằng cường độ tiếp xúc với Mỹ là một dấu hiệu rất đáng chú ý.

“Mọi người có thể tự rút ra kết luận về ý nghĩa của điều này” - ông Ushakov nói thêm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mô tả cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin là “tích cực”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ các cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự của Tổng thống Putin.

Ông Zelensky nói rằng Nga đang tìm cách “phá hoại” những nỗ lực hòa bình đang diễn ra giữa Kiev và Washington, đồng thời có thể đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới nhằm vào các tòa nhà chính phủ tại Kiev.