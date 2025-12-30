Ông Trump nói Mỹ đã tấn công một cơ sở lớn ở Venezuela 30/12/2025 05:55

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington đã đánh sập một cơ sở lớn ở Venezuela và đã có một vụ nổ lớn tại đó.

Ngày 29-12 đài CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington đã vô hiệu hóa một "cơ sở lớn" ở Venezuela vào tuần trước như một phần của chiến dịch gây sức ép đối với Tổng thống Nicolas Maduro, nhưng không cung cấp thêm nhiều chi tiết về hành động này.

“Chúng tôi đã tấn công. [Venezuela] có một nhà máy lớn, hay một cơ sở lớn, nơi xuất phát của các con tàu. Hai đêm trước, chúng tôi đã đánh sập nơi đó. Vì vậy, chúng tôi đã giáng một đòn rất mạnh vào họ” - ông Trump nói trên chương trình phát thanh của đài WABC được thực hiện hôm 26-12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Khi được hỏi thêm chi tiết, ông Trump nói rằng “đã có một vụ nổ lớn ở khu vực bến tàu nơi họ chất ma túy lên thuyền” và rằng “khu vực thực hiện vụ việc” “không còn tồn tại nữa”.

"Chúng tôi đã tấn công tất cả các thuyền và giờ chúng tôi đã tấn công khu vực đó, đó là khu vực thực thi. Và khu vực đó không còn tồn tại nữa" - Tổng thống Trump nói khi đứng cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Mar-a-Lago hôm 29-12.

Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ hay một tổ chức như Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đứng sau chiến dịch này, ông Trump đã không trả lời.

Hiện chưa rõ cơ sở này nằm ở đâu, vụ tấn công được thực hiện như thế nào, thiệt hại ra sao hay có thương vong nào không.

Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này. Một quan chức Mỹ cho biết tổng thống đang mô tả một cơ sở buôn bán ma túy, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết về hành động này.

Hiện chưa có báo cáo nào từ Venezuela về vụ việc mà ông Trump đề cập.

Ông Trump đưa ra thông tin trên trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng áp lực lên Venezuela cũng như chính quyền của ông Maduro, bao gồm các cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc buôn ma túy và việc phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt.

Ông Trump đã đe dọa tấn công lãnh thổ Venezuela trong nhiều tuần qua, trong khi Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công phá hủy 30 tàu thuyền ở biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương. Các quan chức Mỹ trước đó cho biết các mục tiêu có thể bao gồm các cơ sở mà Washington cho rằng đó là nơi sản xuất ma túy hoặc các tuyến đường buôn lậu.

Nếu được xác nhận, hành động này sẽ đánh dấu cuộc tấn công trên bộ đầu tiên được biết đến của Mỹ tại Venezuela kể từ khi chính quyền ông Trump khởi động chiến dịch gây áp lực lên ông Maduro và kể từ khi lực lượng Mỹ bắt đầu truy quét các tàu bị Mỹ quy là buôn lậu ma túy vào đầu tháng 9.