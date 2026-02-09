Châu Á rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 09/02/2026 05:30

(PLO)- Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, châu Á ngập tràn sắc xuân, song song là các gói an sinh, giao thông và bình ổn giá được nhiều nước đẩy mạnh triển khai để người dân đón Tết an lành và đủ đầy.

Những ngày cuối năm, không khí Tết Bính Ngọ ngập tràn khắp các quốc gia châu Á. Bên cạnh không khí lễ hội rực rỡ, nhiều nước cũng đang đẩy mạnh triển khai các gói an sinh xã hội và phương án giao thông, đảm bảo một cái Tết đủ đầy, an toàn cho người dân.

Rộn ràng “Hội hoa xuân”

Tại Trung Quốc, không khí Tết Nguyên đán đã phủ sắc đỏ rực rỡ khắp các tỉnh thành, tạo nên bức tranh lễ hội sôi động từ đô thị đến nông thôn. Ở các tỉnh miền Bắc và Tây Bắc như Sơn Đông, Cam Túc, cái lạnh giá của mùa đông dường như được xua tan bằng tiếng trống hội và những buổi tổng duyệt diễn xướng nghệ thuật dân gian, báo hiệu thời khắc chuyển giao năm mới đang đến rất gần.

Người dân mua sắm hàng hóa phục vụ năm mới tại một khu chợ ở TP Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, ngày 5-2. Ảnh: Hou Chonghui/ Tân Hoa Xã

Hòa cùng nhịp điệu âm nhạc dân gian là sự hối hả của đời sống thường nhật những ngày giáp Tết. Trong khi các khu chợ tại Lan Châu tấp nập người mua sắm thì tại Chiết Giang các nghệ nhân đang gấp rút hoàn thiện những chiếc đèn lồng khổng lồ. Từ màn múa sư tử chúc phúc của người Bố Y ở Quý Châu đến nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ bên các mô hình linh vật năm mới tại Hà Nam, tất cả hòa quyện tạo nên bầu không khí xuân tràn đầy sức sống, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), không gian trường học trở nên sống động với tục khai bút viết câu đối đỏ. Thầy và trò cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, gửi gắm những ước vọng may mắn đầu năm.

Quang cảnh trang trí lễ hội tại chùa Thiên Hậu ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 7-2. Ảnh: Chong Voon Chung/ Tân Hoa Xã

Tâm điểm của lễ hội tại quốc gia này dồn về Chùa Thiên Hậu - một trong những quần thể kiến trúc tâm linh lớn nhất Đông Nam Á. Ngôi chùa được trang hoàng lộng lẫy với hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ cùng hệ thống tiểu cảnh quy mô. Dòng người đổ về đây du xuân và chiêm bái từ sớm để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, báo hiệu một mùa Tết sung túc đang về.

Trong khi đó, tại Philippines, khu phố người Hoa Binondo (thủ đô Manila) chào đón năm Bính Ngọ bằng sự kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại và nghi thức tâm linh.



Nhiều tuyến phố tại Singapore và Hàn Quốc, đặc biệt ở khu vực cộng đồng người Hoa sinh sống, cũng bắt đầu khoác lên "áo mới" với các hoạt động trang trí rực rỡ, nổi bật là hình tượng ngựa - linh vật biểu trưng cho năm Bính Ngọ.

Chính quyền trợ lực an sinh

Song song với hoạt động văn hóa, công tác đảm bảo an sinh xã hội được chính phủ các nước đặc biệt chú trọng.

Theo tờ China Daily, Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết chính phủ nước này đã triển khai các biện pháp an sinh xã hội nhằm hỗ trợ kịp thời cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Kế hoạch tập trung vào việc chi trả đúng hạn trợ cấp sinh hoạt, mở rộng hỗ trợ sưởi ấm và tinh giản thủ tục giải ngân. Hơn 141 tỉ nhân dân tệ (hơn 20 tỉ USD) từ ngân sách trung ương đã được phân bổ sớm. Nhiều địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải đã bắt đầu hỗ trợ bằng tiền mặt, phiếu tiêu dùng và hiện vật.

Cơ quan chức năng nước này cũng tăng cường giám sát dữ liệu, duy trì đường dây nóng và tổ chức thăm hỏi trực tiếp người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và bệnh nhân nặng.

Về giao thông, phía Đài Loan (Trung Quốc) thông báo tăng cường các chuyến tàu điện ngầm (metro) để phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao dịp Tết, theo hãng tin Focus Taiwan.

Chợ Tết Nguyên đán trên phố Địch Hóa ở Đài Loan vừa chính thức mở cửa đón khách từ ngày 31-1. Ảnh: RTI

Tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), để phục vụ hàng triệu người dân hồi hương sum họp, chính quyền thành phố đã kích hoạt phương án giao thông đặc biệt, đảm bảo mạch di chuyển thông suốt 24/7 qua việc tăng tần suất và điều chỉnh lịch trình phương tiện công cộng. Hệ thống y tế thủ đô cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ với hơn 2.600 bệnh viện, nhà thuốc mở cửa xuyên lễ cùng mạng lưới cấp cứu túc trực, tạo "lá chắn" an toàn sức khỏe cho người dân.

Về kinh tế, tờ Korea Times đưa tin chính quyền Seoul đã triển khai chương trình kích cầu, giảm giá tới 30% tại 62 chợ truyền thống và tuyến phố mua sắm nhằm thúc đẩy thương mại địa phương. Ở cấp độ quốc gia, Hàn Quốc dành khoảng 91 tỉ won (gần 70 triệu USD) để trợ giá mặt hàng thiết yếu, đồng thời miễn phí đường cao tốc và giảm 30-50% giá vé tàu cao tốc.

Tương tự, chính phủ Malaysia đã thống nhất giảm phí cầu đường và triển khai Chương trình giá trần mùa lễ (SHMMP). Theo hãng tin Bernama, SHMMP sẽ áp dụng cho 16 mặt hàng thiết yếu trong 9 ngày (từ 13 đến 21-2) nhằm giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân.