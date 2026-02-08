Hàng trăm công nhân thi công cầu Phước Khánh xuyên Tết, dự kiến tháng 5 hợp long 08/02/2026 08:14

Cầu Phước Khánh là mắt xích quan trọng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hiện dự án cao tốc này đã cơ bản hoàn thành, riêng còn hạng mục cầu Phước Khánh đang được đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi cầu hoàn thành sẽ khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, trục giao thông chiến lược kết nối Đông - Tây Nam Bộ. Việc đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn nước rút không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn thể hiện quyết tâm hoàn thành một công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cầu Phước Khánh đang tích cực thi công vào dịp Tết.

Chính vì vậy, cầu Phước Khánh đang hối hả thi công, kể cả trong dịp Tết. Trên công trường, các công nhân, máy móc được huy động tối đa nhằm đảm bảo tiến độ.

"Hiện nay dự án đã đạt hơn 95%, huy động tối đa hơn 300 công nhân, kỹ sư để làm việc liên tục theo nhiều ca, nhiều kíp để đảm bảo tiến độ. Hiện các mũi đang thi công ở hai trụ phần dầm chính dây văng. Dự kiến, hợp long vào tháng 5-2026 và thông xe vào quý III-2026.

"Cầu dài hơn 3.180m, mặt cắt ngang rộng gần 22m nhịp chính dài 300m. Hệ thống trụ và móng cầu được thiết kế chịu được va chạm của tàu biển trọng tải lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe về an toàn, độ bền và tuổi thọ công trình trong điều kiện khai thác lâu dài. Đây là cầu dây văng hiện đại, có tĩnh không cầu lên tới 55m, đảm bảo phát triển giao thông thủy" - ông Hoàng Đăng Hậu, cán bộ thi công của nhà thầu Bắc Trung Nam cho biết.

Đáng chú ý, nhà thầu cho biết để chạy đua với tiến độ, đơn vị sẽ tổ chức thi công xuyên tết Nguyên đán 2026 với khoảng 100 kỹ sư, công nhân bám trụ trên công trường. Bên cạnh việc bảo đảm đầy đủ chế độ tiền lương, thưởng, các chính sách chăm lo đời sống tinh thần dịp Tết cũng được chú trọng, tạo không khí “Tết công trường như Tết ở nhà”, qua đó tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm gắn bó, duy trì nhịp thi công liên tục.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Các công nhân sẽ thi công xuyên Tết nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Hiện trên công trường có tới 300 công nhân, kỹ sư.

Dự án đã đạt hơn 95%, khối lượng. Dự kiến, hợp long vào tháng 5-2026 và thông xe vào quý III-2026.



Đây là cầu dây văng hiện đại, có tĩnh không cầu lên tới 55m.

Cầu Phước Khánh là mắt xích quan trọng để kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu dài hơn 3.180m, mặt cắt ngang rộng gần 22m nhịp chính dài 300m.

Sau khi cầu hoàn thành sẽ khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, trục giao thông chiến lược kết nối Đông - Tây Nam Bộ.

Vì vậy, đơn vị thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ.