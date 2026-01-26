Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, Quốc lộ 50 sẽ hoàn thành sớm 6 tháng 26/01/2026 15:22

(PLO)- Dự kiến TP.HCM sẽ làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và kết nối với Quốc lộ 50 theo hình thức hợp đồng EPC.

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về đề xuất xem xét tổng thầu EPC dự án đầu tư nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50.

Liên danh nhà thầu đề xuất thực hiện hai nút giao theo hình thức tổng thầu EPC là Công ty CP Đầu tư và xây dựng SGC và Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Hình thức tổng thầu EPC có nhiều ưu điểm

Theo Sở Xây dựng, hình thức hợp đồng EPC có ưu điểm so với hình thức thông thường (tách riêng giữa thiết kế, mua sắm và thi công).

Cụ thể, hợp đồng EPC đảm bảo được tính đồng bộ từ khâu thiết kế đến thi công và bàn giao công trình, hạn chế xung đột giữa các nhà thầu (thiết kế, thi công, giám sát) do trách nhiệm được tập trung vào một đầu mối duy nhất. Qua đó giảm rủi ro cho chủ đầu tư trong công tác quản lý và điều phối dự án. Việc triển khai song song các công việc thiết kế, mua sắm và thi công trong hợp đồng EPC giúp rút ngắn thời gian thực hiện dự án so với hình thức thông thường do phải đấu thầu từng hạng mục.

TP.HCM làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và kết nối với Quốc lộ 50 theo hình thức EPC sẽ rút ngắn thời gian 6 tháng, giảm 10% chi phí. Ảnh: NHƯ NGỌC

Hợp đồng EPC tạo điều kiện để nhà thầu chủ động tối ưu giải pháp kỹ thuật và công nghệ, kinh nghiệm, năng lực quản lý.

Theo Sở Xây dựng, dự án đầu tư hai nút giao trên là các dự án quan trọng, cấp bách nhằm sớm kết nối giao thông giữa tuyến đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào tháng 9-2026.

Đối với đường Rừng Sác sau khi hoàn thành việc kết nối với cao tốc sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết kết nối giao thông trực tiếp giữa huyện Cần Giờ cũ với trung tâm TP và các khu vực lân cận.

Đối với việc hoàn thiện kết nối với đường Quốc lộ 50 sẽ góp phần kết nối giao thông liên vùng giữa các địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp. Từ đó, giảm áp lực giao thông cho tuyến đường cao tốc TP.HCM– Long Thành – Dầu Giây, phát huy hiệu quả đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Giảm 10% chi phí đầu tư

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết theo đề xuất của Liên danh nhà thầu, 2 nút giao sẽ thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC. Trong đó, nhà thầu cam kết hoàn thành đưa công trình vào khai thác trong vòng tối đa 12 tháng kể từ ngày khởi công và nhận bàn giao mặt bằng.

Cụ thể, tổng thầu sẽ hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với tiến độ thi công dự kiến của nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác theo chủ trương đầu tư dự án đã được UBND TP.HCM phê duyệt. Đồng thời dự án này cũng sẽ giảm 10% chi phí so với giá trị dự toán xây dựng công trình được duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện, bàn giao đúng hạn.

Như vậy, việc Liên danh nhà thầu đề xuất triển khai hợp đồng EPC cho các dự án nêu trên nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa công trình vào khai thác. Đồng thời, hình thức đầu tư này sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng cường kết nối giao thông để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân và phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc Bến - Lức Long Thành là có cơ sở xem xét.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nút giao sớm đưa công trình vào khai thác, tiết kiệm chi phí đầu tư, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư dự án) xem xét, quyết định đề xuất hình thức chỉ định thầu (tổng thầu hợp đồng EPC) đối với 2 dự án kết nối đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.