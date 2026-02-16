Bến xe Miền Đông mới vắng khách ngày cuối năm 16/02/2026 15:27

(PLO)- Bến xe Miền Đông mới thưa thớt, vắng khách trong ngày cuối cùng của năm mới.

Theo ghi nhận của PV PLO, ngày 29 tháng Chạp, 2 bến xe phía Đông TP.HCM gồm Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới đã có phần hạ nhiệt, dù không khí Tết đang tới gần.

Bến xe Miền Đông vắng khách.

Các quầy vé, các băng ghế chờ đều thưa thớt, vắng hành khách so với những ngày thường nhật. Thông thường, hành khách đã về quê sớm hơn so với dự định hoặc người dân về vào các ngày cao điểm như 26 và 27 tháng Chạp.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết hôm nay, bến xe đã rất vắng, chỉ còn ít hành khách chưa về quê ăn Tết. Những vị khách này sẽ là những hành khách cuối cùng xuất bến trong ngày cuối cùng của năm cũ với khoảng 8.500 hành khách.

Tương tự, đại diện Bến xe Miền Đông cho biết hôm nay, lượng khách xuất bến về quê ăn Tết cũng khá ít, bến vắng vẻ và thưa thớt. Hiện chỉ còn ít hành khách về quê ăn Tết. Bến xe đã yêu cầu các doanh nghiệp đưa người dân về quê ăn Tết sớm.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Bến xe Miền Đông mới ít khách.

Đa phần người dân đã về từ sớm.

Ước tính có khoảng 8.500 hành khách về quê vào ngày 29 tháng Chạp.

Đây là những vị khách cuối cùng trong năm cũ.

Bến xe đã huy động các đơn vị vận tải đưa người dân về quê ăn Tết.

Bến xe Miền Đông, phường Bình Thạnh cũng khá vắng vẻ.

Các băng ghế đều trống khách.