Công an TP.HCM thông tin vụ tài xế xe Bentley rượt đuổi, đánh người ở phường Bến Thành 11/02/2026 07:37

(PLO)- Công an TP.HCM đang làm rõ vụ việc tài xế xe Bentley cùng một người khác đuổi đánh hành khách xe công nghệ sau va chạm giao thông tại khu vực phường Bến Thành.

Ngày 11-2, Phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Bến Thành đang lập hồ sơ, xử lý với Mã Thanh và Ngô Duy Đông (cùng 49 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 10-2, tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành đã xảy ra vụ việc gây mất an ninh trật tự.

Thời điểm trên, ông Mã Thanh, điều khiển ô tô hiệu Bentley lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với ô tô do anh LNT (34 tuổi) tài xế xe công nghệ, điều khiển. Lúc này trên xe anh T đang chở hành khách là anh NVHA, 39 tuổi.

Ông Thanh và ông Đông (từ trái qua) tại trụ sở công an. Ảnh: CA

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa giao lộ để thương lượng nhưng dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại gay gắt. Một lúc sau, ông Ngô Duy Đông, chạy xe máy đến hiện trường.

Tại đây, ông Đông cùng ông Thanh tham gia tranh cãi rồi cả hai xông vào đuổi đánh anh HA. Sự việc khiến khu vực giao lộ náo loạn, chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội CSGT Bến Thành có mặt kịp thời.

Trước đó, sau khi xảy ra va chạm giao thông, ông Thanh và ông Đông đã rượt đuổi, đánh người. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan công an đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Qua sự việc này, cơ quan công an đề nghị người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm. Tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc tụ tập gây mất trật tự nơi công cộng. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe, danh dự người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không sử dụng rượu, bia hoặc chất có cồn khi điều khiển phương tiện để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.