Bến xe Miền Tây chật kín khách từ nhà chờ, quầy vé ra tới cổng 13/02/2026 18:28

(PLO)- Lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết trong ngày 26 tháng Chạp, bến xe đón lượng khách kỷ lục khoảng 69.000 người về các tỉnh miền Tây ăn Tết.

Chiều 26 tháng Chạp, Bến xe Miền Tây bước vào giai đoạn cao điểm với hàng ngàn lượt hành khách về quê ăn Tết.

Ghi nhận của PLO tại khu vực nhà chờ, quầy vé, cổng ra vào chật kín hành khách. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý, thùng xốp chuẩn bị đồ về quê ăn Tết.

Nhiều gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi phải đội nắng, liên tục quạt tay để xua đi cái nóng giữa hàng ngàn người. Nhiều hành khách mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại trong thời gian chờ lên xe.

Đáng chú ý, khu vực của hãng xe Phương Trang ghi nhận hàng nghìn người xếp hàng chờ đợi kín cả lối đi, sảnh chờ.

Phía ngoài bến, lượng xe khách ra vào liên tục để giải tỏa lượng khách trong bến nhanh nhất. Tuy nhiên, lượng khách đông đúc, kèm với tuyến đường về miền Tây thường xuyên ùn ứ nên các phương tiện quay đầu về bến chậm.

Theo ghi nhận, các tuyến đi Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang… luôn trong tình trạng kín chỗ. Nhiều chuyến xe tăng cường được điều động nhưng vẫn nhanh chóng lấp đầy.

Chị Quỳnh Vy (24 tuổi, quê Cần Thơ) cho biết đã xin nghỉ sớm về quê, tránh kẹt xe, nào ngờ bị kẹt ngay từ trong bến. "Tôi tranh thủ về sớm, song ra bến xe cũng không thoát khỏi cảnh kẹt xe, kẹt người. Xe xuất phát 14 giờ nhưng 12 giờ trưa tôi đã có mặt và chờ đợi đến giờ. Mặc dù trời nắng gắt nhưng bến xe vẫn rất đông hành khách chờ, ai cũng vã mồ hồi chờ lên xe" - chị Vy chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Tiến – Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây cũng đã trực tiếp ra phân luồng, hỗ trợ điều tiết xe trong bến xe.

Lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết trong ngày 26 tháng Chạp, bến xe đón lượng khách kỷ lục khoảng 69.000 người về các tỉnh miền Tây ăn Tết. Đây là ngày cao điểm nhất của đợt phục vụ Tết năm nay nên lượng khách tăng mạnh so với ngày thường. Dự báo ngày 27 tháng Chạp, lượng khách sẽ giảm nhẹ, còn khoảng 65.000 người.

Để đảm bảo đi lại cho người dân, bến xe đã huy động toàn bộ nhân sự trực ngày đêm, từ khu vực nhà chờ đến cổng ra vào. Song song, bến xe cũng phối hợp với các đơn vị để điều tiết giao thông, hạn chế ùn ứ trước cổng bến.

Hiện Bến xe Miền Tây đã đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM cấp 200 phù hiệu xe tuyến cố định, linh hoạt điều chuyển xe từ các tuyến ít khách sang tuyến đông khách nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong những ngày cận Tết.

Tương tự, đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, ngày 26 tháng Chạp, bến xe có khoảng 600 xe xuất bến, với hơn 15.000 hành khách. Nhiều ngày nay, lượng khách tăng cao, song bến xe đã huy động nhân lực, phương tiện để giải tỏa hành khách nhanh nhất nên không có tình trạng ùn ứ như trước.

"Hành khách khi đến bến xe được đảm bảo quyền lợi như mua đúng giá vé niêm yết, bố trí đúng vị trí ghi trên vé, hành khách không bị nhồi nhét gây mất an toàn và nhất là được bố trí ghế ngồi sạch sẽ và được phục vụ máy lạnh, thang máy, thang cuốn và nước uống miễn phí" - đại diện Bến xe Miền Đông mới thông tin.

