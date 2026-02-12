Hơn 550 công nhân về quê trên 'Chuyến bay Công đoàn' 12/02/2026 16:13

Ngày 12-2, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức chương trình Chuyến bay Công đoàn đưa hơn 550 đoàn viên, người lao động từ TP.HCM về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chương trình nhằm hỗ trợ phương tiện đi lại cho đoàn viên, người lao động về quê sum họp cùng gia đình và quay trở lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Theo ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, qua từng năm chương trình được mở rộng về quy mô, tăng số chuyến bay và số người thụ hưởng. Đây là những tấm vé không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn là sự động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: HẢI NHI

“Chuyến bay Công đoàn là kết quả phối hợp giữa tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại, đồng thời ghi nhận những đóng góp của người lao động” - ông Phan Văn Anh nói.

Theo thông tin từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tết năm nay chương trình bố trí ba chuyến bay đưa công nhân về các tỉnh phía Bắc và miền Trung, gồm chặng TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Vinh và TP.HCM - Huế.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM tặng quà người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Trong tổng số vé, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 vé. Vietnam Airlines giảm giá 10% và ưu tiên bố trí tải cung ứng trong cao điểm Tết, đồng thời tặng thêm 50 vé miễn phí cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước giờ khởi hành, mỗi hành khách được nhận 300.000 đồng tiền mặt hỗ trợ.

Tại đây, nhiều người không giấu được xúc động khi lần đầu được hỗ trợ vé máy bay về quê đón Tết sau nhiều năm xa nhà.

Người được hỗ trợ vé máy bay di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HẢI NHI

Sau hơn 20 năm làm việc xa quê, chị Đào Thị Thanh (quê Hưng Yên) lần đầu được về quê bằng máy bay dịp Tết. Thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt tại TP.HCM cao khiến nhiều năm chị không đủ điều kiện mua vé về nhà.

“Có năm định về nhưng tính toán lại đành ở lại vì còn tiền trọ, tiền học của con” - chị Thanh nói.

Năm nay, khi nhận thông báo được hỗ trợ vé, chị cho biết đã “mừng đến mất ngủ”. Đây cũng là lần đầu con trai chị được về quê ăn Tết cùng ông bà.

“Tấm vé giúp tôi tiết kiệm một khoản tiền lớn và có thêm động lực để tiếp tục làm việc” - chị Thanh chia sẻ.