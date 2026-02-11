Món quà Tết đặc biệt đến với nữ công nhân may thuê trọ ở TP.HCM 11/02/2026 20:09

(PLO)- Nhiều phường tại TP.HCM tổ chức gói bánh, trao quà Tết, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nỗi lo những ngày cuối năm.

Khi xưởng may giảm tăng ca những ngày cận Tết, thu nhập chỉ còn hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, chị Hồng, công nhân thuê trọ tại phường Tam Bình (TP.HCM) phải chắt chiu từng khoản để lo tiền phòng, tiền sữa và học phí cho hai con nhỏ. Chồng làm phụ hồ, công việc bấp bênh nên chi tiêu trong nhà phần lớn dựa vào đồng lương của chị.

“Có lúc tôi tính ở lại làm xuyên Tết để kiếm thêm” - chị Hồng nói.

Chiều 11-2, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Bình, chị Hồng là một trong hàng trăm người dân tham dự Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình tổ chức.

Cầm phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền hỗ trợ, chị cho biết gánh nặng chi tiêu dịp Tết vơi đi phần nào. “Ít nhất mấy ngày Tết tụi nhỏ có bánh mứt, có bộ đồ mới. Tôi cũng đỡ áp lực tiền chợ” - chị Hồng chia sẻ.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 158 phần quà cho hộ cận nghèo, 233 phần cho hộ khó khăn và 19 phần cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình, hỗ trợ người dân di chuyển sau khi trao quà. Ảnh: PHƯỜNG TAM BÌNH

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình, cho biết “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” là hoạt động thường niên nhằm chia sẻ với người dân dịp cuối năm.

Trước đó, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động như trang trí “Góc phố ngày Tết”, gói bánh chưng, bánh tét, văn nghệ và bữa cơm công đoàn để gắn kết cộng đồng. Theo bà Trân, phường mong muốn các khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, cùng nhau xây dựng địa bàn ổn định và nghĩa tình hơn trong năm mới.

Cùng ngày, tại phường Bình Tiên, những nồi bánh tét đỏ lửa suốt cả ngày trong Ngày hội gói bánh tét Xuân Bính Ngọ 2026 do Hội Liên hiệp phụ nữ phường tổ chức.

Tại khu vực gói bánh, các chi hội phụ nữ khu phố được phân công cụ thể từng phần việc. Người chuẩn bị nếp, đậu xanh, thịt heo; người lo lá chuối, dây lạt; người sắp xếp bếp, nồi nấu và bàn ghế. Mọi khâu được bố trí gọn gàng trước khi ngày hội diễn ra.

﻿ Hội viên phụ nữ phường Bình Tiên tham gia ngày hội Xuân, chuẩn bị bánh tét trao tặng người dân khó khăn dịp Tết 2026. Ảnh: HẢI NHI

Khi bắt đầu gói bánh, từng nhóm quây quần bên nhau, người lau lá, người trải nếp, cho nhân rồi cuốn và buộc lạt. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng mùi thơm của nếp mới, tạo nên không khí Tết sớm giữa khu dân cư.

Sau khi hoàn tất, các đòn bánh được xếp vào nồi lớn, nhóm lửa nấu nhiều giờ. Thành phẩm không chỉ để trưng bày mà được trao tặng các hộ gia đình khó khăn, lực lượng an ninh cơ sở và dân quân trên địa bàn. Mỗi đòn bánh là một phần quà nghĩa tình, góp thêm hương vị Tết cho những gia đình còn thiếu thốn.

Theo bà Trần Thị Kim Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bình Tiên, ngày hội không chỉ nhằm giữ gìn nét Tết truyền thống mà còn là dịp để người dân gặp gỡ, gắn kết, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.