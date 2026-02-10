Báo Pháp Luật TP.HCM đạt giải Ba bìa Báo Xuân Bính Ngọ 2026 10/02/2026 12:24

(PLO)- Tại lễ trao Giải bìa Báo Xuân Bính Ngọ 2026 do Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức, báo Pháp Luật TP.HCM được trao giải Ba.

Ngày 10-2, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn, TP.HCM), Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao giải Bìa báo Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng đại diện các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết có 23 ấn phẩm báo, tạp chí của TP.HCM tham gia Giải bìa Báo Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là cuộc thi thú vị, ý nghĩa, thu hút sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo của các cơ quan báo chí.

“Ban Giám khảo đã thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá khách quan, công tâm để lựa chọn các tác phẩm xuất sắc theo ba tiêu chí: Đẹp, ấn tượng; đúng tôn chỉ, mục đích; đậm sắc xuân.

Nhìn chung, bìa Báo Xuân Bính Ngọ 2026 khá phong phú, được các báo, tạp chí đầu tư công phu, tâm huyết, gợi lên hình ảnh tự hào về đất nước Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới” - ông Phong nhận xét.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam (bìa trái) cùng ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM (bìa phải) chụp hình lưu niệm với báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: QUỐC THẮNG

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, các tác phẩm dự thi không chỉ thể hiện tinh thần lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn phản ánh những nỗ lực trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

Ông nhấn mạnh hình ảnh trên bìa báo Xuân đã làm nổi bật khát vọng về một tương lai đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đặc biệt là sự vươn lên mạnh mẽ của TP.HCM sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng cả nước bước vào “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM (bìa phải); ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (thứ 2, từ phải sang) cùng ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (thứ 3, từ trái sang) và đại diện các cơ quan báo chí tại sạp báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HẢI NHI

Theo Ban Tổ chức, giải Nhất được trao cho báo Sài Gòn Giải Phóng; 2 giải Nhì thuộc về báo Người Lao Động và báo Tuổi Trẻ; 3 giải Ba được trao cho báo Pháp Luật TP.HCM, báo Phụ nữ TP.HCM và Tạp chí Giáo dục TP.HCM. Ngoài ra, 5 giải Khuyến khích được trao cho Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Đặc san Hội Nhà báo TP.HCM, báo Giác Ngộ, báo Công giáo và Dân tộc và Ban Chuyên đề Công an TP.HCM.

Giải Nhất bìa báo Xuân Bính Ngọ 2026 được trao cho báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: HẢI NHI

Dịp này, Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp với Công ty Đường sách TP.HCM tổ chức trưng bày và bán báo Xuân từ thiện Xuân Bính Ngọ 2026 tại Đường sách TP.HCM. Bạn đọc có thể tự chọn các ấn phẩm yêu thích và đóng góp vào thùng từ thiện với mức đồng giá 50.000 đồng/tờ.

Hai giải Nhì thuộc về báo Người Lao Động và báo Tuổi Trẻ. Ảnh: HẢI NHI

Toàn bộ báo Xuân trưng bày và bán tại Đường sách TP.HCM đều do các cơ quan báo chí, tạp chí gửi tặng. Số tiền thu được sẽ được Hội Nhà báo TP.HCM và Công ty Đường sách TP.HCM trao hỗ trợ các nhà báo mắc bệnh hiểm nghèo, nhà báo cao niên sức khỏe yếu và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.