Thông báo Sở Tư pháp thôi quốc tịch Việt Nam của Phạm Xuân Hồng Ánh 18/08/2025 10:23

Họ và tên : Phạm Xuân Hồng Ánh

Giới tính : Nữ

Sinh ngày : 7-9-2007

Nơi sinh : TP.HCM

Hộ chiếu Việt Nam số : E02565631

Cấp ngày : 6-11-2024

Nơi cấp : Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú : 48 Đô Đốc Lộc, khu phố 17, phường Phú Thọ Hoà, TP.HCM.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 20 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 9-1-2025), Sở Tư pháp TP.HCM thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của bà Phạm Xuân Hồng Ánh.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp TP.HCM tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại số: (028) 38297052.