Kinh nghiệm mua nhà: Nên tin vào trực giác tới đâu? 19/12/2025 08:00

(PLO)- Nhiều người có kinh nghiệm tìm mua nhà chia sẻ, có những căn nhà tất cả đều hợp lý nhưng vẫn không ưng. Ngược lại, có những căn nhà vừa bước vào đã cảm thấy rất dễ chịu, vừa ý.

Khoảnh khắc “trái tim mách bảo”

Có lẽ ai từng đi xem nhà cũng đã trải qua cảm giác này: bước vào một căn hộ, nhìn qua phòng khách, hướng ra ban công, đi ngang bếp và các phòng ngủ… bất chợt thấy lòng mình dịu xuống. Không cần ai gợi ý, trong đầu đã tự nảy ra những hình ảnh rất cụ thể, như mình sẽ đặt chiếc sofa ở góc này, bàn ăn ở vị trí kia, trồng một chậu cây chỗ này, buổi chiều sẽ ngồi đây uống trà ngắm hoàng hôn… Cứ như chỉ nay mai thôi mình sẽ sống thật vui vẻ trong căn nhà đó vậy. Cảm giác ấy khó diễn tả bằng lời, nhưng rất tự nhiên, rõ ràng. Nó cũng tương tự như cảm giác “không đúng” ở những căn nhà khác, dù mọi thông số trên giấy tờ đều ổn.

Không phải ngẫu nhiên mà cảm giác “thuộc về” có thể xuất hiện ngay khi ta chỉ mới bước qua ngưỡng cửa của một căn nhà.

Nhiều nghiên cứu về kiến trúc và tâm lý môi trường cho thấy con người phản ứng rất nhanh với ánh sáng, độ thoáng và cách tổ chức không gian. Có những khoảnh khắc ta chưa kịp suy nghĩ bằng lý trí nhưng cơ thể đã nhận ra cảm giác dễ chịu hoặc không phù hợp. Các nhà tâm lý môi trường cũng mô tả rằng mỗi người đều mang trong mình một hình mẫu ngôi nhà lý tưởng, xuất phát từ những ký ức, thói quen và cảm xúc đã được tích lũy từ lâu. Khi gặp đúng một không gian tương đồng với hình dung ấy, cảm giác gắn bó thường đến rất tự nhiên.

Cảm giác gắn bó thậm chí còn “theo đuôi” chúng ta ngay cả khi đã xem xong căn hộ. Trở về, đi làm, họp hành nhưng trong lòng còn len lỏi những suy nghĩ về căn hộ đó, hình dung về cuộc sống của mình nếu thực sự sống trong căn nhà đó.

Và ngạc nhiên thay, những điều “gây thương nhớ” đôi khi lại giản đơn đến lạ. Đó là ánh sáng bình minh hay hoàng hôn rải một lớp ấm lên sàn, làn gió nhẹ từ hai hướng khiến căn phòng như biết thở, ban công vừa đủ để đặt vài chậu cây hay chiếc ghế nhỏ ngắm đất trời từ trên cao, hay căn bếp gợi lên ngay cảnh bữa tối quây quần… Còn gì tuyệt vời hơn nếu chiếc tổ ấm áp đó lại nằm ở vị trí vô cùng thuận tiện cho công việc, cuộc sống thường ngày của cả gia đình.

Vậy nên, khi chọn nhà, trực giác không phải là thứ duy nhất chúng ta trông cậy, nhưng chắc chắn là tín hiệu đầu tiên đáng để lắng nghe. Nó cho ta biết đâu là nơi khiến bản thân thật sự thoải mái, trước khi các yếu tố lý trí lên tiếng để hoàn thiện quyết định.

Nơi lý trí và con tim cùng hòa nhịp

