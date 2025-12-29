Vinhomes Green Paradise – 3 lớp động lực tăng trưởng bền vững 29/12/2025 14:46

(PLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc, những dự án có quy mô lớn, quy hoạch dài hạn và khả năng hình thành cộng đồng thực đang trở thành tâm điểm của dòng vốn trung – dài hạn.

Vinhomes Green Paradise được nhiều nhà đầu tư nhìn nhận như một tài sản tích lũy giá trị theo thời gian, thay vì một sản phẩm đầu cơ ngắn hạn.

Với quỹ đất khoảng 2.870 ha, định hướng phát triển đại đô thị sinh thái biển và hưởng lợi từ hạ tầng chiến lược của khu Nam TP.HCM, Vinhomes Green Paradise có tiềm năng tăng trưởng theo nấc thang: quy hoạch → hạ tầng → tiện ích → vận hành → cộng đồng.

Để đánh giá đúng, nhà đầu tư cần tiếp cận dự án theo khung phân tích 3 lớp: vị trí sinh thái – hạ tầng giao thông – tiêu chuẩn đô thị ESG++.

Tổng Quan Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise được định vị là đại đô thị sinh thái biển quy mô hàng đầu khu vực phía Nam, phát triển theo mô hình "all-in-one" hướng tới việc hình thành một cực tăng trưởng mới cho Cần Giờ, gắn với chiến lược phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái của TP.HCM.

Thông tin cơ bản:

● Quy mô: 2.870 ha

● Vị trí: Cần Giờ, TP.HCM

● Loại hình: Đại đô thị sinh thái biển

● Mô hình: All-in-one (sống – làm việc – nghỉ dưỡng – giải trí)

Ở góc độ đầu tư, dự án Vinhomes Green Paradise phù hợp với tư duy giữ tài sản – tích sản – khai thác dài hạn, hơn là kỳ vọng lợi nhuận nhanh trong ngắn hạn.

Ưu Thế Vị Trí Sinh Thái Của Vinhomes Green Paradise

Với các đại đô thị quy mô lớn, "vị trí" không chỉ đo bằng khoảng cách đến trung tâm. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ nằm tại khu vực hiếm hoi của TP.HCM sở hữu rừng ngập mặn, hệ sinh thái biển và mặt nước tự nhiên.

3 Giá Trị Dài Hạn Từ Vị Trí Sinh Thái

Thứ nhất - Nhu cầu ở thực chất lượng cao:

● Người mua ngày càng ưu tiên sức khỏe và không gian xanh

● Môi trường sống bền vững trở thành tiêu chí hàng đầu

● Vinhomes Green Paradise đáp ứng xu hướng này với hệ sinh thái biển độc bản

Thứ hai - Second-home và đô thị nghỉ dưỡng:

● Xu hướng "sống chậm nhưng vẫn kết nối" ngày càng phổ biến

● Thu nhập tăng thúc đẩy nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần

● Vinhomes Green Paradise kết hợp hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng và sinh sống

Thứ ba - Giá trị thương mại – dịch vụ:

● Cư dân, du khách tạo dòng tiền ổn định

● Hoạt động kinh tế nội khu đa dạng

● Tiềm năng khai thác cho thuê, kinh doanh cao

Hạ Tầng Giao Thông – Động Lực Tăng Giá Vinhomes Green Paradise

Hạ tầng giao thông được xem là đòn bẩy quan trọng nhất đối với tiềm năng tăng trưởng của Vinhomes Green Paradise.

Hạ Tầng Liên Vùng

Vinhomes Green Paradise hưởng lợi từ hệ thống giao thông chiến lược: Các trục kết nối khu Nam TP.HCM, Tuyến ven biển và công trình cầu trọng điểm, Rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM, Cải thiện khả năng kết nối và thanh khoản

Hạ Tầng Nội Khu Đồng Bộ

Dự án Vinhomes Green Paradise đầu tư toàn diện: Đường giao thông rộng rãi, điện ngầm, Hệ thống thoát nước thông minh, Công viên ven sông – ven biển, Mạng lưới tiện ích liên hoàn

Yếu tố này giúp Vinhomes Green Paradise duy trì chất lượng sống và giá trị tài sản trong dài hạn.

Tiêu Chuẩn ESG++ – Xu Hướng Đô Thị Tương Lai Tại Vinhomes Green Paradise

ESG++ tại Vinhomes Green Paradise là hệ tiêu chuẩn phát triển đô thị bền vững có khả năng tạo khác biệt thực sự.

4 Nhóm Yếu Tố Cốt Lõi ESG++

1. Môi trường sống và sức khỏe: Mật độ cây xanh, mặt nước cao, Không gian đi bộ và kiểm soát nhiệt đô thị, Nâng cao chất lượng nhu cầu ở thực

2. Vận hành thông minh: Quản lý an ninh, tiện ích hiện đại, Quản lý năng lượng tối ưu, Duy trì giá trị, hạn chế xuống cấp

3. Giao thông xanh và tiện ích nội khu: Giảm nhu cầu di chuyển xa, Tăng khả năng tự vận hành của đô thị, Vinhomes Green Paradise tích hợp đầy đủ tiện ích

4. Phát triển bền vững: Định hướng dài hạn rõ ràng, Danh tiếng khu vực uy tín, Thu hút nhà đầu tư chiến lược

Vinhomes Green Paradise Phù Hợp Với Nhà Đầu Tư Nào?

Vinhomes Green Paradise phù hợp với các nhóm đối tượng:

Nhà đầu tư tích sản dài hạn: Ưu tiên an toàn và tăng trưởng bền vững, Theo chu kỳ phát triển hạ tầng, Tầm nhìn trung và dài hạn

Nhà đầu tư khai thác: Dịch vụ lưu trú, thương mại, Hưởng lợi từ cộng đồng cư dân ổn định, Khai thác khi đô thị vận hành

Lưu ý với nhà đầu tư ngắn hạn: Cần cân nhắc kỹ thời điểm, Vinhomes Green Paradise không phải dự án "ăn ngay", Yêu cầu chiến lược rõ ràng

Với những nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn Vinhomes Green Paradise là tài sản tăng trưởng dựa trên 3 lớp động lực: Vị trí sinh thái độc bản, Hạ tầng giao thông, Tiêu chuẩn ESG++