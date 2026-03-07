Nem ngựa, món quà mang đậm hương vị địa phương Bắc Giang 07/03/2026 16:10

(PLO)- Nem ngựa hay nem ngựa Bắc Giang là một món ăn độc đáo, khiến ai cũng tò mò ngay từ lần đầu nghe tên. Chỉ cần nghe qua, nhiều người đã tự hỏi nem làm từ thịt ngựa sẽ có hương vị ra sao, có khác gì với bình thường không?

Có lẽ chính sự khác biệt ấy đã khiến nem ngựa trở thành món đặc sản khiến nhiều người tò mò tìm thử

Nguyên liệu mới lạ tạo nên trải nghiệm khác biệt

Nem ngựa khác với nhiều loại nem khác nằm ở nguyên liệu chính đó là thịt ngựa. Đây là thịt đã được chọn lọc từ những con khỏe mạnh, thớ chắc, ít mỡ và mang vị ngọt tự nhiên rất đặc trưng. Khi kết hợp cùng với các gia vị truyền thống núi Yên Tử như riềng xay, tỏi,... sẽ tạo nên một món nem độc đáo với hương vị cuốn hút.

Một mẻ nem ngon là khi bạn thưởng thức sẽ cảm nhận được vị thơm của các loại gia vị, độ dai ngọt của thịt và chút giòn sần sật của bì. Và thêm cả là hậu vị cay nhẹ của riềng và ớt ăn kèm. Nhờ đó khiến tổng thể món ăn trở nên đậm đà nhưng không hề ngấy.

Nguyên liệu mới lạ tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Món ngon “lai rai” trên bàn ăn của người dân Bắc Giang

Món ăn này đặc biệt phù hợp cho những buổi tụ họp bạn bè hay những bữa nhâm nhi cuối tuần. Nem ngựa thường được ăn kèm lá sung rồi chấm chung với tương ớt sẽ tạo ra hương vị đậm đà và cực cuốn. Ngoài lá sung thì bạn có thể ăn kèm với lá đinh lăng hoặc rau thơm đều được. Những loại rau này không chỉ giúp cân bằng hương vị mà còn làm nổi bật vị đậm đà của nem. Vị ngọt của thịt cùng chút cay nhẹ hòa quyện đã khiến món ăn trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Nhiều du khách khi ghé thăm Bắc Giang sau khi thưởng thức món nem đều muốn mua về làm quà cho người thân. Nhờ kích thước nhỏ gọn, dễ bảo quản và tiện mang theo, nem ngựa dần trở thành món đặc sản được lựa chọn nhiều trong các dịp biếu tặng.

Vì sao nem ngựa ngày càng được nhiều người tìm mua?

Không chỉ đơn thuần là một món ăn lạ, nem ngựa còn gây tò mò bởi hương vị đặc trưng. Chính sự mới mẻ trong nguyên liệu và cách chế biến đã khiến nhiều thực khách muốn tìm mua để trải nghiệm.

Sự tò mò trong hương vị độc đáo

Trong nhiều năm trở lại đây, xu hướng khám phá ẩm thực vùng miền đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều thực khách không chỉ tìm những món quen thuộc mà còn muốn trải nghiệm những đặc sản độc đáo.

Chính nhờ sự khác biệt về nguyên liệu và hương vị, nem ngựa đã dần trở thành một trong những món đặc sản được nhiều người quan tâm.

Mua Nem Ngựa Lộc Mã làm quà có được không?

Khi nhắc đến nem ngựa Bắc Giang thì nem ngựa Lộc Mã là địa chỉ được nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Khách hàng sau khi sử dụng đều đánh giá nem có hương vị đậm đà và độ tươi cao. Với công thức chế biến chuẩn truyền thống, giữ trọn vị ngọt tự nhiên, có thêm vị chua dịu nhẹ khiến ai ăn cũng thấy vừa miệng.

Nếu muốn mua làm quà, thương hiệu còn hỗ trợ túi và đóng hộp sang trọng hơn thay vì gói bằng lá chuối truyền thống.

Thương hiệu uy tín được nhiều người săn tìm

Với những ai yêu thích khám phá đặc sản vùng miền, nem ngựa chắc chắn là món ăn đáng để thử ít nhất một lần. Và nếu muốn tìm một địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách, nem ngựa Lộc Mã chính là cái tên được lựa chọn: