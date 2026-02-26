Mac Mini vs iMac: So sánh chi tiết hiệu năng, thiết kế, giá bán 26/02/2026 10:13

(PLO)- Mac Mini vs iMac là hai dòng máy tính để bàn nổi bật của Apple, hướng đến những nhóm người dùng với nhu cầu sử dụng khác nhau. Không chỉ khác nhau về thiết kế, hai sản phẩm còn tạo ra khoảng cách đáng kể về phân khúc giá. Hãy so sánh để thấy rõ Mac Mini và iMac khác nhau như thế nào.

Mac Mini vs iMac có gì khác nhau?

Mac Mini và iMac đều là những dòng máy tính để bàn tiêu biểu của Apple. Nắm rõ những điểm khác biệt được liệt kê dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu thực tế:

Hiệu năng

Mac Mini vs iMac thế hệ mới đều được Apple tích hợp chip M4, mang lại sức mạnh vượt trội. Nhờ kiến trúc Apple Silicon tối ưu, cả hai máy xử lý mượt mà từ công việc văn phòng, lập trình đến các tác vụ đồ họa, dựng video hay làm việc sáng tạo trên macOS.

Mac Mini M4 sở hữu CPU và GPU 10 lõi, cho khả năng xử lý mạnh mẽ các tác vụ nặng như lập trình, thiết kế đồ họa, dựng video hay kết xuất 3D. Hiệu năng cao trong thiết kế gọn nhẹ giúp Mac Mini trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng cần sức mạnh trong không gian làm việc linh hoạt.

Cả Mac Mini và iMac đều được trang bị chip Apple Silicon dòng M mạnh mẽ.

Trong khi đó, iMac M4 cũng được trang bị cấu hình tương đương với 10 nhân CPU và 10 lõi GPU. Khi kết hợp với màn hình độ phân giải cao, iMac đặc biệt phù hợp cho các công việc sáng tạo đòi hỏi trải nghiệm hiển thị và hiệu năng đồng bộ.

Thiết kế Mac Mini vs iMac

Mac Mini và iMac mang hai triết lý thiết kế hoàn toàn khác nhau. Mac Mini có kiểu dáng tối giản, nhỏ gọn như một hộp CPU. Tuy nhiên, để sử dụng, người dùng cần kết nối thêm màn hình và các thiết bị ngoại vi, đồng nghĩa với việc mất thời gian lắp đặt ban đầu.

Ngược lại, iMac theo phong cách “all-in-one” khi mọi thành phần từ màn hình, loa đến phần cứng đều được tích hợp trong một khung máy duy nhất. Thiết kế màn hình mỏng, hiện đại giúp không gian làm việc gọn gàng và tiện lợi hơn, đặc biệt phù hợp với người dùng ưu tiên sự đơn giản.

Trang bị đi kèm

Mac Mini vs iMac có sự khác biệt rõ rệt về các phụ kiện đi kèm ngay từ khi mở hộp. Với Mac Mini, người dùng chỉ nhận được thân máy và dây nguồn, muốn sử dụng đầy đủ cần đầu tư thêm màn hình, bàn phím, chuột, loa…

Ngược lại, iMac mang đến trải nghiệm “mua là dùng” nhờ tích hợp sẵn màn hình, loa, webcam trong cùng một khối. Apple còn trang bị kèm Magic Keyboard và Magic Mouse, giúp người dùng có thể làm việc ngay mà không cần mua thêm phụ kiện ngoài.

Giá bán

So sánh Mac Mini vs iMac cho thấy sự chênh lệch khá rõ về mức giá khởi điểm. Dòng Mac Mini M4 hiện có giá dễ tiếp cận hơn, dao động từ khoảng 14 triệu đồng đến 43 triệu đồng tùy cấu hình RAM và SSD.

Trong khi đó, iMac M4 24 inch có giá bán cao hơn đáng kể, phổ biến từ khoảng 32 đến 57 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá này phản ánh thiết kế all-in-one với màn hình Retina 4.5K, loa, camera và phụ kiện đi kèm.

Mac Mini vs iMac: Nên mua dòng máy tính nào?

Khi cân nhắc giữa Mac Mini vs iMac, người dùng cần xác định rõ nhu cầu sử dụng và phong cách làm việc của bản thân. Mac Mini là lựa chọn phù hợp nếu bạn ưu tiên chi phí ban đầu thấp, muốn tự do chọn màn hình và phụ kiện theo ý thích, hoặc cần một máy tính nhỏ gọn.

Lựa chọn Mac Mini hay iMac phụ thuộc vào nhu cầu bản thân.

Ngược lại, iMac là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có máy “gọn một thể”, không cần trang bị thêm thiết bị ngoại vi. Mức giá cao hơn đi kèm với màn hình, âm thanh và các phụ kiện đầy đủ, giúp bạn có một hệ thống máy tính hoàn chỉnh mà không cần đầu tư thêm thiết bị.

Việc nên chọn Mac Mini hay iMac sẽ phụ thuộc vào mức ngân sách, cách bố trí không gian làm việc cũng như nhu cầu sử dụng cụ thể của mỗi người. Người dùng có thể kiểm tra nhanh từng cấu hình và giá hiện nay của hai dòng sản phẩm này ngay trên website CellphoneS. Hoặc ghé trực tiếp hệ thống cửa hàng để được tư vấn và tìm hiểu các chương trình ưu đãi đang áp dụng.