Giải pháp tối ưu chi tiêu quốc tế cùng VietinBank 12/02/2026 16:35

(PLO)- Quản lý chi tiêu quốc tế không chỉ dừng lại ở việc chọn đúng sản phẩm hay dịch vụ, mà còn nằm ở khả năng kiểm soát các khoản phí phát sinh. Trong đó, phí chuyển đổi ngoại tệ là một trong những chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách nhưng dễ bị bỏ qua nếu người dùng không nắm rõ cơ chế tính phí.

Vì sao người dùng quan tâm về phí chuyển đổi ngoại tệ?

Phí chuyển đổi ngoại tệ là khoản phí được ngân hàng áp dụng khi khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán bằng loại tiền tệ khác với đồng tiền chủ chốt của thẻ (thường là VND). Đây là chi phí nghiệp vụ nhằm xử lý các luồng giao dịch xuyên biên giới, bao gồm việc quy đổi tỷ giá và kết nối giữa ngân hàng phát hành với các tổ chức thẻ quốc tế.

Hiện nay, mặt bằng chung của phí chuyển đổi ngoại tệ trên thị trường thường dao động từ 2% đến 3,5%. Đối với những giao dịch giá trị lớn hoặc nhu cầu chi tiêu thường xuyên tại nước ngoài, khoản phí này có thể trở thành một áp lực tài chính không nhỏ, tác động trực tiếp đến kế hoạch chi tiêu của người dùng.

Tối ưu chi phí thanh toán quốc tế với chính sách phí từ 0,5% tại VietinBank

Với nhu cầu chi tiêu và mua sắm xuyên biên giới của người dùng Việt ngày càng tăng cao. Để hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa kế hoạch tài chính, VietinBank đã triển khai chính sách ưu đãi phí chuyển đổi ngoại tệ dành riêng cho phân khúc khách hàng ưu tiên (VietinBank Premium) chỉ từ 0,5% giá trị giao dịch, mang lại những giá trị thiết thực như:

- Hiệu quả kinh tế: Với mức phí từ 0,5%, khách hàng có thể giảm bớt chi phí quy đổi, đặc biệt có lợi đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc nhu cầu chi tiêu thường xuyên tại nước ngoài.

- Tiện ích thanh toán toàn cầu: Thẻ được chấp nhận tại hàng triệu điểm thanh toán và các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, đảm bảo sự tiện lợi trong mọi giao dịch từ lưu trú, ẩm thực đến mua sắm.

- Quản trị giao dịch trực tuyến: Mọi khoản phí chuyển đổi ngoại tệ và lịch sử thanh toán được cập nhật chi tiết trên ứng dụng VietinBank iPay, hỗ trợ khách hàng theo dõi và kiểm soát ngân sách một cách minh bạch, kịp thời.

Bên cạnh đó, khi trở thành khách hàng ưu tiên của VietinBank, người dùng còn được tận hưởng đặc quyền đẳng cấp được thiết kế cá nhân hóa như: dịch vụ ngân hàng ưu tiên phục vụ tại các quầy giao dịch, đặc quyền phòng chờ sân bay hay dịch vụ làm thủ tục nhanh/đón tiễn tại các sân bay trong nước/quốc tế. Bên cạnh là hệ thống ưu đãi đa dạng từ nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort sang trọng đến đặc quyền thể thao giải trí.

Việc lựa chọn giải pháp thẻ phù hợp không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí thông qua chính sách phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi, mà còn đảm bảo sự an toàn và tiện lợi trong mọi giao dịch quốc tế. VietinBank cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc kiến tạo những trải nghiệm sống đẳng cấp, khác biệt trên mỗi hành trình vươn tầm thế giới.