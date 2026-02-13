Citizen Pathway vào Top 25 thương hiệu di trú toàn cầu năm 2025 13/02/2026 08:44

(PLO)- Citizen Pathway tiếp tục được vinh danh trong Top 25 thương hiệu di trú toàn cầu năm 2025, khẳng định năng lực chuyên môn, uy tín trên thị trường và vai trò đồng hành cùng các gia đình Việt Nam trong hành trình định cư và hội nhập quốc tế.

Giải thưởng đánh dấu nhiều năm liên tiếp Citizen Pathway được cộng đồng di trú quốc tế ghi nhận – một kết quả không dễ đạt được trong lĩnh vực đầu tư – định cư, nơi tính chuẩn xác, minh bạch và trách nhiệm nghề nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.

Nền tảng hơn một thập kỷ gắn bó và vun đắp giá trị nghề nghiệp

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ Citizen Pathway từng bước xây dựng vị thế vững chắc tại các thị trường định cư trọng điểm như Mỹ, châu Âu và New Zealand. Thay vì tiếp cận định cư như một quy trình hành chính đơn lẻ, đội ngũ Citizen Pathway theo đuổi tư duy chiến lược dài hạn, đặt bài toán tài chính, pháp lý và kế hoạch gia đình trong một tổng thể thống nhất.

Cách tiếp cận này giúp mỗi lộ trình định cư không chỉ phù hợp tại thời điểm hiện tại, mà còn có khả năng thích ứng với những thay đổi về chính sách và định hướng cuộc sống trong dài hạn.

Đơn vị dẫn đầu lĩnh vực đầu tư định cư EB-5 tại Việt Nam

Là một trong những đơn vị sớm triển khai chương trình EB-5 tại Việt Nam, Citizen Pathway đã đồng hành cùng hơn 640 nhà đầu tư và gia đình trong toàn bộ quá trình: từ đánh giá hồ sơ, thẩm định dự án, đến phối hợp cùng luật sư di trú quốc tế.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở năng lực thẩm định độc lập dự án và quy trình làm việc chuẩn mực. Việc duy trì tỷ lệ 99% thành công ở các hồ sơ EB-5 phản ánh cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên kiểm soát rủi ro và bảo vệ lợi ích dài hạn cho nhà đầu tư.

Góc nhìn từ lãnh đạo doanh nghiệp

Chia sẻ về cột mốc này, bà Hoàng Diệp Trúc – CEO Citizen Pathway cho biết, việc tiếp tục được Uglobal vinh danh trong Top 25 Global Migration Agents 2025 của Immigration Magazine là sự ghi nhận cho quá trình làm nghề nghiêm túc và bền bỉ của doanh nghiệp.

“Bốn năm liên tiếp được vinh danh không đến từ may mắn, mà là kết quả của sự kiên định với chuẩn mực nghề nghiệp và niềm tin mà khách hàng, đối tác đã dành cho Citizen Pathway trong suốt nhiều năm qua", bà Diệp Trúc chia sẻ.

Theo bà, mỗi giải thưởng không chỉ là dấu mốc ghi nhận, mà còn là lời nhắc nhở doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi cách làm nghề minh bạch, trung thực và có trách nhiệm trong chặng đường phía trước.

Việc liên tiếp được vinh danh trong Top thương hiệu di trú toàn cầu 2025 là sự ghi nhận khách quan cho những giá trị mà Citizen Pathway đã và đang theo đuổi: uy tín nghề nghiệp, minh bạch quy trình và hiệu quả thực chất. Đây đồng thời là nền tảng để Citizen Pathway tiếp tục đồng hành dài hạn cùng các gia đình Việt Nam trên hành trình xây dựng tương lai bền vững ở quy mô toàn cầu.