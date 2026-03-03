Samsung S26 Ultra và cuộc đua smartphone AI thế hệ mới 03/03/2026 11:19

(PLO)- Trong kỷ nguyên AI bùng nổ, thị trường smartphone cao cấp đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các “ông lớn" công nghệ.

Samsung Galaxy S26 Ultra xuất hiện như một tuyên ngôn mới về sức mạnh phần cứng kết hợp trí tuệ nhân tạo. Không chỉ nâng cấp cấu hình, sản phẩm còn tái định nghĩa cách người dùng tương tác với điện thoại mỗi ngày.

AI thế hệ mới - Trợ lý thông minh luôn sẵn sàng

Điểm nổi bật nhất của Samsung S26 Ultra chính là nền tảng AI được tích hợp sâu vào hệ thống. Không còn dừng ở các tính năng rời rạc, AI trên S26 Ultra hoạt động theo cơ chế “always-on”, sẵn sàng phân tích ngữ cảnh và hỗ trợ theo thời gian thực.

Nhờ sức mạnh từ bộ vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, thiết bị có khả năng xử lý đồng thời nhiều tác vụ phức tạp, tối ưu hiệu suất mà vẫn đảm bảo tiết kiệm năng lượng. NPU được cải tiến mạnh mẽ giúp các tác vụ liên quan đến AI từ nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên đến cá nhân hóa trải nghiệm diễn ra nhanh chóng và mượt mà.

Photo Assist: Chỉnh sửa bằng mô tả văn bản

Tính năng Photo Assist cho phép nhập “prompt” để thay đổi ảnh theo yêu cầu. AI sẽ nhận diện chủ thể, ánh sáng, bố cục và thực hiện chỉnh sửa trực tiếp mà không cần ứng dụng bên thứ ba. Điều này đặc biệt hữu ích với người sáng tạo nội dung, marketer, nhà báo hoặc người dùng mạng xã hội muốn tối ưu hình ảnh nhanh chóng.

Document Scan: Xử lý tài liệu thông minh

Camera tích hợp AI có thể quét tài liệu, tự động loại bỏ nếp gấp, bóng tay hoặc chi tiết gây nhiễu. Hệ thống còn hỗ trợ gom nhiều ảnh thành một file PDF duy nhất để lưu trữ hoặc chia sẻ thuận tiện. Những cải tiến này cho thấy AI trên Samsung S26 không chỉ phục vụ giải trí mà còn hỗ trợ trực tiếp cho công việc hàng ngày.

Camera 200MP nhiếp ảnh AI và màn hình Privacy Display

Galaxy S26 Ultra tiếp tục khẳng định vị thế flagship với camera chính độ phân giải cao 200MP, kết hợp hệ thống ống kính zoom và siêu rộng cho khả năng chụp chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng. AI hỗ trợ:

● Nhận diện bối cảnh

● Tối ưu màu sắc

● Cân bằng sáng tự động

● Nâng cấp chất lượng ảnh đêm

Không chỉ tập trung vào chụp ảnh, Samsung còn nâng cao yếu tố riêng tư với Privacy Display, công nghệ màn hình chống nhìn trộm chủ động. Thay vì phải dán kính cường lực chuyên dụng, người dùng có thể bật/tắt chế độ giới hạn góc nhìn trực tiếp trong hệ thống. Đây là giải pháp phù hợp cho môi trường làm việc công cộng hoặc không gian đông người.

Pin và bảo mật: Nền tảng cho smartphone AI thế hệ mới

Khi AI được tích hợp sâu vào mọi tác vụ, yêu cầu về năng lượng và an toàn dữ liệu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Smartphone AI thế hệ mới không chỉ cần mạnh mà còn phải bền bỉ và an toàn để xử lý liên tục dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Pin 5.000mAh và sạc nhanh 60W

S26 Ultra duy trì viên pin 5.000mAh, kết hợp Super Fast Charging 3.0 công suất 60W. Theo công bố, máy có thể đạt khoảng 75% pin trong chưa đầy 30 phút khi sử dụng sạc tương thích. Sự kết hợp giữa pin lớn và sạc nhanh công suất cao giúp thiết bị duy trì hiệu suất ổn định cho một ngày dài làm việc, quay video, chỉnh sửa ảnh hoặc sử dụng AI liên tục.

Bảo mật đa lớp cho kỷ nguyên AI

Trong bối cảnh smartphone xử lý nhiều dữ liệu cá nhân hơn bao giờ hết, Samsung trang bị hệ thống bảo mật nhiều lớp như: Personal Data Engine, KEEP mã hóa dữ liệu, Knox Vault bảo vệ phần cứng, Privacy Alerts cảnh báo truy cập lạ. Những giải pháp này giúp đảm bảo thông tin cá nhân được bảo vệ ngay cả khi AI hoạt động liên tục trên thiết bị.

Samsung S26 Ultra - Tâm điểm cuộc đua AI Phone 2026

Trong cuộc đua smartphone AI thế hệ mới, Samsung S26 Ultra không chỉ nâng cấp cấu hình mà còn thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị. AI được đặt làm trung tâm, hỗ trợ từ công việc, sáng tạo nội dung đến bảo mật dữ liệu. Sự nổi bật của S26 Ultra nằm ở:

● Hệ sinh thái AI tích hợp sâu

● Camera 200MP kết hợp AI xử lý hình ảnh

● Privacy Display độc đáo

● Pin 5.000mAh và sạc nhanh 60W

● Bảo mật đa tầng tối ưu cho thiết bị AI

Samsung S26 Ultra đang góp phần định hình chuẩn mực mới cho smartphone cao cấp năm 2026 nơi AI không còn là tính năng phụ trợ, mà trở thành nền tảng cốt lõi của trải nghiệm người dùng hiện đại. Samsung S26 Ultra không chỉ đáp ứng nhu cầu công nghệ hiện đại mà còn mở ra chuẩn mực mới cho dòng smartphone AI thế hệ tiếp theo.