Tấm poly giải pháp lấy sáng cho không gian mở của Đại Nghĩa Home

(PLO)- Trong xu hướng thiết kế không gian mở, ánh sáng tự nhiên ngày càng được chú trọng giúp nâng cao chất lượng sống và tiết kiệm năng lượng. Tấm poly lấy sáng là giải pháp hiệu quả, an toàn và bền bỉ, giúp đưa ánh sáng vào công trình linh hoạt.

Hãy cùng Đại Nghĩa Home tìm hiểu cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng tấm poly để lựa chọn phù hợp cho từng công trình.

Tấm poly lấy sáng là gì? Đặc điểm, cấu tạo chi tiết

Tấm poly lấy sáng (Polycarbonate) là vật liệu nhựa nhiệt dẻo tổng hợp, có khả năng truyền sáng cao, chịu lực và chịu nhiệt tốt. Vật liệu được sản xuất từ nhựa Polycarbonate nguyên sinh, đảm bảo độ bền, dẻo dai và tuổi thọ lâu dài.

Bề mặt tấm được phủ lớp chống tia UV, có khả năng ngăn chặn đến 99% tia cực tím, giúp:

- Bảo vệ sức khỏe người sử dụng

- Hạn chế ngả vàng, giòn gãy

- Kéo dài tuổi thọ vật liệu ngoài trời.

Đặc điểm nổi bật

- Trọng lượng nhẹ: Tấm poly có khối lượng thấp, giúp giảm tải cho hệ khung, phù hợp lắp đặt mái che, giếng trời và hạng mục trên cao.

- Khả năng truyền sáng cao: Khả năng truyền sáng khoảng 85 - 90%, tận dụng ánh sáng tự nhiên hiệu quả mà không gây chói.

- Uốn cong linh hoạt: Vật liệu poly có thể uốn cong nguội, phù hợp các thiết kế mái vòm, mái cong và hình khối phức tạp.

- Độ bền va đập vượt trội: Nhờ cấu trúc polymer bền chắc giúp tấm poly chịu va đập tốt, hạn chế nứt vỡ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các loại tấm poly được sử dụng phổ biến hiện nay

Tấm poly lấy sáng được chia thành 2 loại phổ biến, mỗi loại đáp ứng một nhu cầu không gian và mục đích sử dụng khác nhau.

Tấm poly rỗng

Tấm poly rỗng có độ dày phổ biến từ 4 - 10mm, cấu trúc nhiều lớp với khoang rỗng chứa không khí giúp cách nhiệt, cách âm hiệu quả. Vật liệu làm từ polycarbonate nguyên sinh, cấu trúc dạng tổ ong, đa dạng màu sắc.

Đặc điểm chính của tấm poly rỗng:

- Trọng lượng nhẹ, giảm tải cho kết cấu

- Cách nhiệt, cách âm tốt nhờ khoang khí

- Truyền sáng ổn định, ánh sáng dịu

- Chịu va đập tốt, ít nứt vỡ

Tấm poly đặc

Tấm poly đặc là dạng polycarbonate nguyên khối, không có khoang rỗng, nổi bật với độ bền cơ học và khả năng chịu lực cao. Vật liệu có độ trong suốt gần như kính nhưng an toàn và khó nứt vỡ hơn. Trên thị trường phổ biến các độ dày từ 1mm - 10mm, đáp ứng đa dạng nhu cầu thi công.

Đặc điểm chính của tấm poly đặc:

- Chịu va đập tốt, độ bền cao

- Truyền sáng tốt, bề mặt trong

- Tuổi thọ cao khi sử dụng ngoài trời

Tấm poly đặc cũng được phủ lớp chống tia UV, giúp duy trì độ trong và độ bền lâu dài. Vật liệu thường dùng cho mái che cao cấp, vách ngăn lấy sáng, showroom và giếng trời lớn.

Ứng dụng của tấm poly trong xây dựng thiết kế hiện đại

Tấm poly lấy sáng được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng truyền sáng tốt, độ bền cao và linh hoạt trong thiết kế, vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên vừa đảm bảo an toàn và khả năng chịu thời tiết. Các ứng dụng phổ biến của tấm poly gồm:

- Mái che giếng trời, mái hiên, ban công và sân thượng

- Nhà ở đô thị, nhà ống cần tăng cường ánh sáng tự nhiên

- Công trình công cộng và không gian ngoài trời như mái che lối đi, nhà chờ, khu vui chơi, resort

- Biển quảng cáo lấy sáng và các hạng mục kỹ thuật cần vật liệu nhẹ, dễ thi công

Đại Nghĩa Home - Đơn vị cung ứng và thi công tấm poly uy tín

Đại Nghĩa Home là đơn vị chuyên cung ứng và thi công tấm poly lấy sáng, định hướng phát triển dựa trên chất lượng thực và giá trị sử dụng lâu dài.

- Sản phẩm đạt chuẩn chất lượng: Vật liệu được sản xuất từ nhựa Polycarbonate nguyên sinh, ứng dụng công nghệ từ Malaysia, Thailand, Taiwan và Việt Nam, phủ lớp chống tia UV đạt tiêu chuẩn.

- Tư vấn đúng nhu cầu thực tế: Đội ngũ kỹ thuật khảo sát trực tiếp công trình, tư vấn lựa chọn đúng loại tấm poly (đặc, rỗng, sóng) phù hợp cho khách hàng.

- Thi công chuẩn kỹ thuật: Quy trình thi công tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo độ dốc thoát nước, xử lý giãn nở nhiệt và hoàn thiện mối nối, phụ kiện.

- Chính sách hậu mãi rõ ràng: Chúng tôi cam kết bảo hành minh bạch, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.